Pan di Spagna perfetto? Usate il vecchio trucco della zia per tagliarlo

Troppo spesso quando usiamo il pan di Spagna perfetto preparato da noi rischiamo la beffa: si rompe o lo tagliamo male. Con questi accorgimenti, impossibile sbagliare

Sono diverse le ricette che hanno come base il pan di Spagna e spesso dobbiamo tagliare la forma originale in due o tre strati per creare il nostro dolce finale. Certo, se lo compriamo già pronto e già affettato, ci risparmiamo la fatica e avremo un risultato uniforme.

Ma visto che come vi abbiamo ripetuto più volte, tutto quello che prepariamo in casa ha più valore e ha un sapore, diverso, possiamo anche imparare come tagliare bene il pan di Spagna. Gli errori più comuni sono quelli di rovinarlo con il taglio, oppure di affettarlo in modo poco uniforme, con le fette che non hanno lo stesso spessore. Ma ci sono anche trucchi semplicissimi per evitare questi sbagli banali e avere una base perfetta.

Partiamo da un concetto generale: per tagliare in modo corretto il pan di Spagna servono almeno due condizioni fondamentali: non deve essere secco e ci serve alto. Ecco perché, se lo prepariamo da sole, dobbiamo seguire alla lettera la ricetta senza trascurare un passaggio importantissimo. Quando montiamo le uova con lo zucchero non serve avere fretta. Devono incamerare molta aria per dare il volume giusto in cottura.

Allo stesso modo, se alziamo troppo la temperatura del forno per risparmiare tempo, comincia il disastro: il pan di Spagna uscirà troppo secco e lo sbriciolamento al taglio è assicurato.

Prima di passare al taglio vero e proprio con i suoi trucchi, ricordate ancora un accorgimento importante. Aspettate che il pan di Spagna sia perfettamente raffreddato e, se l’avete, capovolgetelo su una gratella per avere un risultato ottimale.

Pan di Spagna perfetto? La tecnica per il taglio

Ora scendiamo nel dettaglio, per capire quali sono i veri trucchi della zia che servono per tagliare perfettamente il pan di Spagna. Se volete avere dischi dello stesso spessore o comunque assolutamente simili, iniziate a sistemare il pezzo intero su un vassoio piano. Ottimale sarebbe avere un piano rotante, tipo i vassoi che trovate ad esempio nei ristoranti che servono cucina cinese o giapponese.

Poi procedete incidendo con un coltello più piccolo una traccia profonda almeno un centimetro lungo i bordi del pan di Spagna. Seguite tutta la circonferenza, servirà come traccia per il taglio perfetto del disco.

A quel punto prendete un coltello a lama lunga seghettata e tagliate il primo disco, tenendo il dolce fermo con l’altra mano. Procedete con la lama del coltello in modo parallelo alla superficie del dolce, seguendo le incisioni fatte in precedenza. Tutto quello che dovete evitare e non inclinare il coltello, tenendolo parallelo al pan di Spagna. Se poi riuscite a far ruotare il pan di Spagna intorno al coltello, sarà tutto più facile.