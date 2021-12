Cosa fare a Capodanno? Indossare il total look trendy di Paola Turani

Cosa fare a Capodanno? Se hai già organizzato la tua serata dell’ultimo dell’anno a casa in compagnia dei tuoi amici, non ti resta che pensare all’outfit! Ad esempio? Il total look trendy di Paola Turani!

E anche il 2021 sta per volgere al termine, con tutte le gioie, le sorprese, e anche qualche momento negativo. Stiamo per concludere un anno sicuramente complesso, con la speranza che il prossimo possa essere decisamente migliore. E allora cosa fare? Bisogna assolutamente festeggiare, sempre in total sicurezza! In casa con i parenti o al ristorante per il classico cenone di Capodanno, l’importante è festeggiare! Si, ma con il look giusto! In questa guida di stile, infatti, parleremo di un total look perfetto per trascorrere la notte dell’ultimo dell’anno in casa con i propri cari, perché anche in casa dobbiamo sfoggiare sempre il nostro miglior look! E come fare? Prendendo ispirazione da Paola Turani!

Sappiamo quanto amiamo spulciare sui social media tutte le tendenze e i look più trendy delle nostre influencer preferite. Allora perché non prendere ispirazione anche per il look di Capodanno? Certo, mai creando outfit “copia e incolla” ma sempre ricercando il nostro stile unico e personale!

Da chi prenderemo ispirazione per il look di Capodanno della guida di stile di oggi targata CheDonna? Dalla splendida neo mamma e influencer Paola Turani!

La giovane influencer ha da poco pubblicato sul proprio profilo Instagram delle foto in cui indossava un look liberamente ispirato allo stile parisienne tipico della serie Netflix Emily In Paris. Oltre ad essere un outfit in linea con le tendenze del momento, può essere perfetto per chi passerà la notte dell’ultimo dell’anno in casa!

Allora? Siete curiose di scoprire l’outfit indossato da Paola Turani? Vediamolo insieme?

Cosa fare a Capodanno? Festeggiare, indossando l’outfit di Paola Turani inspirato alla serie Netflix Emily in Paris!

Cappello basco e calze a fantasia, e siamo in un secondo a Parigi!

Paola Turani ha pubblicato un total look sul proprio profilo Instagram che dobbiamo assolutamente replicare!

Il total look si compone di un maglione di lana morbido color viola, shorts in ecopelle color camel con bottoni oro a decorare, dei collant di Calzedonia a fantasia tartan, stivaletto ankle boot camel, e per concludere un cappello a forma di basco color camel, in perfetto stile Emily in Paris.

Perché questo look ci piace così tanto? Perché ha dentro tutti i trend di stagione:

abbinamento viola e camel

calze collant a fantasia

dettagli stile parisienne

In più, il total look proposto da Paola Turani è molto versatile, in quanto può essere indossato di giorno, con un cappotto teddy, oppure in casa per una cena con gli amici.

E perché allora non indossarlo per la serata di Capodanno in casa con i nostri cari? Certo, ma lo faremo sempre a modo nostro! Low cost, con i capi di SheIn!

Abbiamo selezionato per voi una serie di articoli perfetti per ricreare il total look di Paola Turani, tutti reperibili su SheIn!

maglione viola con collo alto e decorazione a forma di treccia. Costo € 12,00

shorts in eco pelle nero con decorazioni oro. Costo € 6,00.

Se non li avete, vi mancano solo i collant a fantasia, una delle tendenze dell’inverno 2021. Nello specifico, i collant indossanti da Paola Turani sono del brand Calzedonia, ed hanno un costo di € 14,95.

Cosa fare adesso? Create il vostro outfit, e passate la sera dell’ultimo dell’anno in compagnia dei vostri cari, con un look super trendy!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sull’outfit di Paola Turani perfetto per un Capodanno in casa!

Alla prossima guida di stile, con tante sorprese in serbo, solo per voi!