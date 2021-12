Organizzare casa per Capodanno: idee last minute e di grande effetto

La fine dell’anno è ormai alle porte e non sai ancora come organizzare casa per Capodanno? Ecco alcune idee semplici che ti aiuteranno a vivere al meglio il passaggio nel nuovo anno.

Dopo le feste di Natale la maggior parte delle case sfoggia ancora alberi, presepi e decorazioni di ogni tipo. Con l’arrivo del nuovo anno, però, la voglia di vestire ancor più a festa la propria casa, donandole un tocco diverso e più adatto al momento si fa sempre più grande.

Cosa fare, però, se ci si trova all’ultimo istante e senza grandi idee? A volte si può ottenere molto anche con qualche piccola modifica da attuare proprio all’ultimo istante.

Ciò che conta è aver voglia di vivere al meglio la cosa, divertirsi e scegliere solo ciò che piace davvero. In questo modo, organizzare casa per Capodanno sarà più semplice che mai.

Come organizzare casa per Capodanno in modo semplice

Manca ormai un giorno al tanto atteso cenone di Capodanno. Un momento che quest’anno molti passeranno a casa e che per questo richiede qualche aggiornamento stilistico. In questo modo si potrà entrare maggiormente nel mood, sentendosi più in linea con il passaggio al nuovo anno e godendo al contempo dell’atmosfera tipica di questo momento dell’anno.

Scopriamo quindi alcune idee semplicissime per cambiare aspetto alla propria casa senza grosse spese e, sopratutto, in poco tempo.

Addobbare il tavolo a festa. Una delle prerogative dell’anno nuovo è un tavolo a festa. Questo può accogliere il cenone ma anche i sogni e le speranze di chi vive la casa in questo momento dell’anno. Un buon modo per rendere al meglio l’atmosfera di festa è quindi quello di addobbare il tavolo con una tovaglia rossa e con un centro tavola che sfoggi un bel melograno portafortuna. Qualche lenticchia sparsa sul tavolo renderà maggiormente l’idea del nuovo anno in arrivo, facendo subito atmosfera.

Creare un dolce per l’occasione. Se si è abili in cucina si può pensare di realizzare una torta semplicissima sulla quale apporre delle lancette di orologio. Lasciarla in vista aiuterà a creare il giusto ambiente. Ma se con creme è meglio sfoggiarla solo all’ultimo, donando un tocco più chic alla propria casa. Ovviamente, lo stesso, si può fare anche con dei biscotti da spargere per il tavolo o da posizionare ben in vista su un piatto.

Usare dei palloncini. Se il tempo e le risorse sono poche si può tentare con dei palloncini che inneggino all’anno nuovo. Appenderli in entrata o nella stanza dove si soggiornerà, renderà l’ambiente più intimo e darà la chiara idea del cambio dell’anno. In mancanza di palloncini si può sempre optare per qualche cartellone da scrivere e colorare. Qualche glitter qua e là e si otterrà il meglio.

Inserire elementi dorati. Se si ha modo di farlo, inserire degli inserti dorati per la stanza aiuta molto a rendere l’ambiente idoneo per il Capodanno. Basta comprare uno spray dorato con cui dipingere stelle o decori che si ha voglia di modificare un po’ nell’aspetto o acquistare dei copri lampadario o fili luccicanti da spargere per casa. L’effetto sarà sicuramente grandioso.

Abbellire l’albero di Natale. Chi ama l’albero di Natale può optare per un puntale che inneggi all’anno nuovo e per decori che facciano lo stesso. In questo modo si godrà di un albero a tema e sempre attuale. Il giusto modo per creare atmosfera in modo semplice e immediato.

Questi semplici accorgimenti ti aiuteranno a rendere la casa ancor più calda e a festa. Cosa che contribuirà nel dare il senso preciso dell’anno che cambia. Un modo perfetto per salutare il vecchio e festeggiare il nuovo.

E tutto senza dover spendere troppi soldi o perdere ore a cercare la soluzione adatta. Ciò che conta è immergersi nello spirito giusto e rendere la propria casa il miglior posto dove passare questo momento dell’anno sempre tanto atteso da tutti.