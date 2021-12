Come organizzare le decorazioni di Natale dopo le feste? Ecco la guida!

Come organizzare le decorazioni di Natale alla fine delle feste? Avere la casa addobbata a tema natalizio è sempre una gioia, ma sistemare tutte le decorazione è un vero incubo! Ecco una guida semplice e veloce per organizzare le decorazioni natalizie!

Il periodo di Natale è sempre magico. I colori caldi e sgargianti ci avvolgono e i profumi dei cibi della tradizione ci fanno ricordare il passato, regalandoci un sorriso. Per questi e per tanti altri motivi il Natale è veramente un periodo speciale, perché ci permette di passare del tempo di qualità con i nostri cari, cosa spesso difficile a causa del poco tempo disponibile. Quindi per trascorrere al meglio queste feste addobbiamo l’albero di Natale, la tavola, la porta, illuminiamo il balcone con le lucine natalizie. E poi? Arriva la befana, che tutte le feste porta via! Esatto, dal 6 gennaio per tradizione si inizia a riporre tutta l’oggettistica natalizia, ed è un vero incubo! Però noi di CheDonna siamo qui per aiutarvi anche in questo, con una guida lifestyle creata proprio per voi! Ecco i 5 step facili e veloci per organizzare e riporre le decorazioni natalizie!

Palline, luci, centrotavola, candele, segna posti, ghirlanda, carta regalo, piatti di Natale. Questi sono solo alcuni degli oggetti a tema natalizio che riempiono la nostra casa dal giorno 8 dicembre al 6 di gennaio, e per questo periodo rendono le nostre abitazioni calde e accoglienti, per noi che le viviamo e per i nostri ospiti.

Ma alla fine delle feste arriva sempre quel pizzico di malinconia, che ti avverte che le vacanze stanno terminando e a breve si ritorna alla normalità. Quindi cosa fare? Bisogna riorganizzare la casa e tutte le decorazioni natalizie. Ma come fare? Sono veramente troppe!

Non preoccupatevi, siete sulla guida giusta! Ecco i 5 step facili e veloci per organizzare le decorazioni natalizie dopo le feste!

Come organizzare le decorazioni natalizie in 5 semplici step!

Per ogni organizzazione che si rispetti la fase 1 è sempre la stessa: il decluttering!

Ecco gli step facili e veloci per organizzare le decorazioni di Natale:

decluttering: per decluttering si intende l’azione di riporre, controllare, buttare o riciclare. Per esempio, con le decorazioni natalizie la cosa migliore da fare è riunire tutte le decorazioni in un unico luogo, ad esempio una scatola, e controllare una cosa alla volta, scegliendo cosa mantenere, cosa buttare perché rotto e cosa riciclare. albero di natale: smontare l’albero di Natale richiede la stessa pazienza di quando è stato montato. Chiudete ramo per ramo e stringetelo il più possibile. Conservatelo nella sua scatola d’origine e riponetelo. L’anno successivo sarà facile aprirlo, perché lo avete conservato bene! luci: prendete tutte le luci che avete, sull’albero e nelle zone esterne, e arrotolatele tutte attorno ad un pezzo di cartone. Sarà noioso adesso, ma sarete grati di averli fatto il prossimo anno, quando le dovrete riprendere e non dovrete togliere i nodi ai fili. scatole: acquistate delle scatole di carta o di plastica e utilizzatele ogni anno per riporre le decorazioni. Dividetele per colore e tipologia, poi attaccate sopra un’etichetta e scrivete fuori il contenuto. Il prossimo anno sarà facilissimo capire il contenuto di ogni scatola. buste e pacchi regalo: dato che durante il periodo natalizio consumiamo tantissima carta per incartare i regali, e ne buttiamo tantissima quando ne riceviamo, perché non riciclare la carta e le buste in buono stato? Fate una scatolina con tutto il materiale rimasto o riciclato, riponetelo insieme alle decorazioni, e il prossimo anno avrete anche la carta da regalo per confezionare i vostri pacchetti!

LEGGI ANCHE: Gli accessori per Capodanno sono i nuovi wearable jewels! Cosa sono?

Termina qui la guida targata CheDonna su come organizzare le decorazioni di Natale al termine delle feste.

Godetevi la vostra casa addobbata a festa, manca ancora qualche giorno. Ma quando arriverà il momento, ci impiegherete pochissimo tempo a riorganizzare la vostra casa!