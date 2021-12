Addio ai pori dilatati sul naso con questi rimedi miracolosi!

Pori dilatati sul naso: scopri quali sono i rimedi naturali che funzionano davvero! Con una certa costanza, noterai presto dei miglioramenti. Risultato: una pelle sana e liscia, con grana più compatta.

La pelle è l’involucro del nostro corpo; lo protegge dall’azione dannosa degli agenti esterni. Con il passare del tempo, però, cambia. Già dopo i quarant’anni diminuiscono tono ed elasticità, a causa di una minore produzione nel corpo di elastina e collagene.

I segni visibili di questa metamorfosi sono rughe e rilassamenti cutanei. Compaiono soprattutto nelle zone più delicate quali viso, collo e décolleté. Bisogna tenere conto, inoltre, che ci sono vari tipi di pelle: normali, secche, gasse o miste. I prodotti per la skincare routine vanno quindi scelti con cognizione di causa, tenendo conto delle esigenze specifiche.

Facciamo un esempio. Le pelli miste o grasse si caratterizzano per il tipico effetto unto, che è causato da una maggiore produzione di sebo che ostruisce i pori. Risultato: una grana irregolare con pori dilatati, brufoli, punti neri e comedoni.

Le possibili cause dei pori dilatati sono numerose: predisposizione genetica, invecchiamento, esposizione cronica alla luce ultravioletta, acne etc. Questo inestetismo colpisce soprattutto le zone di naso, fronte e guance.

Ma, per fortuna, c’è una soluzione per tutto! In questo articolo ti diciamo quali sono i migliori rimedi naturali per risolvere definitivamente il problema.

Pori dilatati sul naso? I rimedi top che devi provare subito!

Stanca degli orribili pori dilatati sul naso? Le hai provate quasi tutte senza grossi risultati? Non scoraggiarti, puoi rimediare. Ti consigliamo di provare subito alcuni rimedi infallibili, tutti assolutamente low cost!

Dirai addio alla grana irregolare, recuperando un incarnato più liscio e luminoso. Ecco tutte le migliori opzioni. Leggi attentamente!

Suffumigi – Assolutamente consigliati se vuoi liberare la pelle da tutte le impurità. Lo abbiamo detto poche righe sopra: il problema dei pori dilatati spesso è causato da una cattiva detersione. Quindi, fai i suffumigi almeno 2 volte a settimana. Devi riempire una bacinella d’acqua portata ad ebollizione e metterci dentro 2-3 cucchiaini di bicarbonato di sodio. Poi, coprendo il capo con asciugamano, devi avvicinare il viso ai vapori, che apriranno i pori, liberandoli così dalle impurità. Concludi il trattamento applicando sul viso la crema da sera che usi di solito;

– Assolutamente consigliati se vuoi liberare la pelle da tutte le impurità. Lo abbiamo detto poche righe sopra: il problema dei pori dilatati spesso è causato da una cattiva detersione. Quindi, fai i suffumigi almeno 2 volte a settimana. Devi riempire una bacinella d’acqua portata ad ebollizione e metterci dentro 2-3 cucchiaini di bicarbonato di sodio. Poi, coprendo il capo con asciugamano, devi avvicinare il viso ai vapori, che apriranno i pori, liberandoli così dalle impurità. Concludi il trattamento applicando sul viso la crema da sera che usi di solito; Maschera all’argilla – Se hai una pelle grassa con pori dilatati sul naso, allora devi assolutamente usare una buona maschera all’argilla. Applicala 1-2 volte a settimana. Questo trattamento aiuta a riequilibrare la produzione di sebo e, quindi, ad eliminare progressivamente i pori dilatati. Ecco la ricetta fai da te per preparare una da sola a base di argilla verde e kiwi;

– Se hai una pelle grassa con pori dilatati sul naso, allora devi assolutamente usare una buona maschera all’argilla. Applicala 1-2 volte a settimana. Questo trattamento aiuta a riequilibrare la produzione di sebo e, quindi, ad eliminare progressivamente i pori dilatati. Ecco la ricetta fai da te per preparare una da sola a base di argilla verde e kiwi; Spazzola esfoliante – Un attrezzo indispensabile per eliminare i punti neri e chiudere i pori dilatati. Acquistane una a vibrazione sonica, con oscillazioni costanti che agiscono in profondità purificando la pelle;

– Un attrezzo indispensabile per eliminare i punti neri e chiudere i pori dilatati. Acquistane una a vibrazione sonica, con oscillazioni costanti che agiscono in profondità purificando la pelle; Crema astringente – Puoi prepararla a casa con questa ricetta: in una ciotola unisci un cucchiaio di succo di limone, 2 cucchiaini di zucchero di canna, 3 cucchiai di gel di aloe vera e, infine, 3 gocce di tea tree oil. Mescola il tutto fino ad ottenere un composto cremoso, da applicare poi sul viso e lasciare in posa per 15-20 minuti. Infine, risciacqua. Risultato: una pelle con grana visibilmente più regolare!;

– Puoi prepararla a casa con questa ricetta: in una ciotola unisci un cucchiaio di succo di limone, 2 cucchiaini di zucchero di canna, 3 cucchiai di gel di aloe vera e, infine, 3 gocce di tea tree oil. Mescola il tutto fino ad ottenere un composto cremoso, da applicare poi sul viso e lasciare in posa per 15-20 minuti. Infine, risciacqua. Risultato: una pelle con grana visibilmente più regolare!; Soluzione acqua e aceto – Agisce come un tonico, contribuendo a restringere i pori. Preparala così: in una ciotola, unisci acqua e aceto in parti uguali. Poi, immergici un batuffolo di cotone e passalo sui pori. Lascia agire il prodotto per qualche minuto e, infine, risciacqua.

Oltre a queste piccole astuzie, ricorda che anche seguire un’alimentazione sana ed equilibrata aiuta a migliorare la pelle. Metti al bando i cibi troppo grassi e cerca di privilegiare il consumo di frutta, verdura e ortaggi, che sono fonte preziosa di vitamine, fibre e sali minerali. Lo diciamo spesso: la natura ci regala i migliori alleati di bellezza!

Infine, assicura al corpo il giusto livello di idratazione. Cerca di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Facendo così, aiuterai la pelle a liberarsi da scorie e tossine. Come vedi, si tratta di soluzioni semplici, più che altro buone abitudini da seguire con costanza. Avrai una pelle più sana e sarà la tua più grande soddisfazione.