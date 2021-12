Punti neri addio con la maschera autunnale all’argilla verde e kiwi

Punti neri? Eliminali subito con la maschera viso autunnale a base di argilla verde, kiwi e yogurt bianco. Tre semplici ingredienti low cost, facilmente reperibili, per un risultato finale pazzesco.

Con l’arrivo dell’autunno la pelle è più sensibile; risente dei cambiamenti climatici, in particolare di freddo e umidità. Il film idrolipidico tende ad alterarsi esponendo la pelle a maggiori rischi. E’ importante, quindi, salvaguardare la barriera cutanea, che fa da scudo all’azione dannosa degli agenti atmosferici.

La prima cosa da fare è garantire alla pelle un buon livello di idratazione, non solo in estate, ma anche durante la stagione fredda. Per farlo, bisogna utilizzare i prodotti giusti, scegliendoli con cura in base al tipo di pelle, che può essere normale, secca, grassa o mista.

Le pelli grasse o miste sono più soggette alla dilatazione dei pori, che determina poi la comparsa degli odiosi punti neri. Si concentrano per lo più nella cosiddetta zona T, che include fronte, naso e mento. Parliamo di tre aree del viso in cui si concentra la maggiore produzione di sebo.

Tecnicamente i punti neri si formano quando i pori della pelle sono ostruiti da sebo, batteri e cellule morte che, a contatto con l’aria si ossidano, assumendo il tipico colore scuro. Possono comparire durante l’adolescenza ma anche in età adulta.

Ma, per fortuna, si può rimediare! In commercio si trovano tanti validi prodotti ad azione seboequlibrante e purificante. Un valido aiuto arriva anche da alcuni rimedi della nonna. In questo articolo vogliamo suggerirti di risolvere il problema con una maschera autunnale fai da te 100% biologica! Un vero toccasana per la pelle!

Punti neri? Combattili con la maschera autunnale all’argilla verde e kiwi

Stanca dei punti neri? Le hai provate quasi tutte senza grossi risultati? Tranquilla, come spesso diciamo la soluzione arriva dai rimedi semplici. Prova la maschera fai da te all’argilla verde, kiwi e yogurt bianco, efficacissima per riequilibrare la produzione di sebo. Segui la ricetta passo passo.

INGREDIENTI:

2 cucchiai di argilla verde;

3 cucchiai di yogurt magro bianco;

1/2 kiwi.

PROCEDIMENTO: Metti l’argilla verde in una ciotola di vetro e aggiungi i 3 cucchiai di yogurt bianco. Frulla il tutto con il mixer, fino ad ottenere un preparato a consistenza morbida e cremosa, senza grumi.

Sbuccia un kiwi e taglialo a metà. Riduci a pezzetti soltanto una delle due metà, cioè quella da aggiungere al composto precedentemente preparato. Infine, frulla tutti gli ingredienti e il gioco è fatto!

A questo punto, la tua maschera è pronta! Applicala su tutto il viso, insistendo soprattutto sulle zone più grasse quali fronte, naso, mento e zigomi. Lasciala in posa per almeno 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, lava il viso con acqua abbondante tiepida, per eliminare tutti gli eventuali residui.

Concludi il trattamento (meglio farlo di sera prima di andare a letto) applicando la crema idratante che usi di solito. Ma fai attenzione: se hai una pelle da mista a grassa, devi utilizzare degli idratanti idrofili, che non apportano acidi grassi alla pelle e la idratano quindi senza ungerla. I migliori sono quelli a base di acido ialuronico, glicerina, pantenolo, ceramidi, aloe vera e urea.

La maschera che ti stiamo consigliando va applicata 1-2 volte a settimana, a seconda delle tue esigenze. Per una terapia d’urto finalizzata ad un restringimento repentino dei pori, ti suggeriamo di fare una doppia applicazione per le prime due settimane. Dopodiché, puoi ridurre la frequenza.

Devi selezionare con cura anche i prodotti per il make up. Scegli un fondotinta non comedogeno, con una formulazione più leggera appositamente studiata per pelli con acne e punti neri. Un prodotto di questo tipo aiuta a mantenere i pori liberi! Stesso discorso per la cipria, da applicare dopo il fondotinta per opacizzare e fissare il make up.

Come vedi c’è sempre una soluzione per tutto, mai disperare! Prova questa fantastica maschera viso autunnale e la tua pelle migliorerà in poco tempo, con tua grande soddisfazione!

Il Natale è alle porte e devi avere un look impeccabile! Quindi, parti dal viso e correggi subito qualche cattiva abitudine!