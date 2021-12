Giulia De Lellis, quello che non ha mai detto sul passato

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne e svela dettagli sulla sua storia d’amore, ormai finita, con l’ex tronista Andrea Damante.

Giulia De Lellis è tornata nel luogo dove tutto è cominciato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, nel programma di Maria De Filippi ha incontrato, innamorandosene, Andrea Damante, è stata ospite della puntata del dating show di canale 5 del 3 dicembtre.

L’occasione per tornare nello studio del programma di Maria De Filippi che le ha regalato non solo l’amore, ma anche la popolarità è stata la presenza in studio di Raffaella Mennoia di cui Giulia è molto amica. L’autrice storica di Uomini e Donne ha scritto il libro “Cupido spostati” in cui racconta la storia di due innamorati nonchè protagonisti di Uomini e Donne, amatissimi dai fan. Nel libro, i personaggi hanno nomi inventati, ma la storia è ispirata ad una coppia reale. Ad ispirare la Mennoia è stata la storia d’amore di Giulia De Lellis e Andrea Damante?

Giulia De Lellis e il retroscena sull’amore con Andrea Damante

Bellissima ed emozionata, Giulia De Lellis è tornata con gioia nello studio di Uomini e Donne che ha trovato diverso rispetto a quando lo frequentava da corteggiatrice di Andrea Damante.

«Sto bene. È molto emozionante per me essere qua. Lavoro tantissimo, ma ormai è la mia vita e mi piace. Quando ho un momento libero mi piace trascorrerlo in famiglia», afferma Giulia De Lellis. Poi si rivolge alla Mennoia e aggiunge «Cosa hai combinato con questo libro? Ormai sono passati cinque anni».

Parlando poi della protagonista del libro scritto dalla Mennoia, Maria De Filippi ha escluso che possa essere lei considerando che nel libro si parla di matrimonio ed è a questo punto che la De Lellis ha svelato un retroscena sulla sua storia d’amore con Andrea Damante, ormai finita da tempo.

«Per il pubblico ci sposavamo un giorno sì e un giorno noi, ma non ho mai ricevuto una proposta di matrimonio», ha risposto Giulia che, sul tradimento di Damante, ha aggiunto – «Gli ho rotto la playstation. Mi conoscete, avevo un carattere caldo… Ho molte cose in comune con Giorgia (la protagonista del libro ndr) tranne il finale perché lei si sposa».