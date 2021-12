Era la star della danza di Amici: ecco com’è e cosa fa oggi

Ad Amici di Maria De Filippi era una delle star della danza, facendo sognare migliaia di telespettatori. Ecco la sua nuova vita oggi.

Amici di Maria De Filippi durante il corso di questi anni ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Molti non hanno mai abbandonato la loro strada, nonostante abbiano messo da parte la televisione, continuando a coltivare il loro talento e la loro arte, esplorandone le diverse sfumature.

Nonostante ciò nel cuore del pubblico del piccolo schermo c’è ancora impresso il loro ricordo e si chiedono quale strada abbiano scelto di intraprendere dopo la fine dell’esperienza al talent show di Maria De Filippi.

E’ il caso di Alice Bellagamba, che ha preso parte all’ottava edizione del programma, partecipando in veste di ballerina. Da quel momento sono passati svariati anni, ma il suo amore per la danza non è mai finito. Ecco che fine ha fatto Alice Bellagamba dopo Amici 8.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: E’ stata una delle insegnanti più amate di Amici: ecco cosa fa oggi

Che fine ha fatto Alice Bellagamba di Amici di Maria De Filippi

Alice Bellagamba ad Amici di Maria De Filippi è entrata come ballerina e durante il suo percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia si è fatta notare dagli insegnanti per il suo talento. Chi invece era contraria alla sua scalata al successo è sempre stata, indovinate un po’, Alessandra Celentano che l’ha più volte accusata di avere la testa troppo grossa rispetto al resto del corpo e che questo per lei era un problema insuperabile per una ballerina.

Nonostante ciò Alice è andata avanti per la strada e durante il suo percorso si è fatta notare anche per la storia d’amore con il cantante Luca Napolitano che ha inciso anche una canzone, scritta da Gigi D’Alessio, dedicata alla loro relazione. Purtroppo però dopo qualche tempo i due si sono detti addio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Amici 21, concorrenza stracciata: arriva il risultato che cambia tutto

Dopo l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi, Alice Bellagamba ha scelto di esplorare anche il mondo della recitazione. Tant’è che ha preso parte a diversi progetti sul piccolo schermo. Come ad esempio la serie di successo Mai smettere di sognare ed anche diverse serie per ragazzi.

Alice però non ha mai lasciato il mondo della danza ed oggi si occupa ancora di quello, prendendo parte a diversi progetti che la vedono rivestire il ruolo di ballerina. Dal punto di vista sentimentale, invece, nel 2014 si è sposata con il figlio di Eleonora Giorgi e Andrea Rizzoli, nonché il fratello di Paolo Ciavarro. Il matrimonio tra lei e Andrea Rizzoli è però durato un paio di anni dopo di che hanno deciso di separarsi.

Alice Bellagamba oggi non ha mai abbandonato il mondo della danza, continuando dritta per la sua strada.