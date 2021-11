Amici 21, concorrenza stracciata: arriva il risultato che cambia tutto

Ad Amici 21 la concorrenza è stata stracciata. Lo strabiliante risultato ha cambiato ogni cosa. Lo avreste mai detto sarebbe finita così?

Amici 21 si è confermato l’ennesimo successo sfornato da Maria De Filippi. I giovani talenti che sono stati scelti da professori sembrano aver già rapito il cuore del pubblico del piccolo schermo. Tant’è che il programma si rivela essere un autentico successo, stracciando la concorrenza come nessuno mai.

Il merito di tale successo, oltre a quello di avere un format vincente sia su carta che a livello pratico, è anche dei ragazzi che formano la classe 2021. Per questo motivo è nata in noi una certa curiosità di scoprire chi però tra loro avesse maggiormente colpito il pubblico del piccolo schermo. Così abbiamo chiesto agli utenti della rete che ci seguono sui nostri profili social di eleggere il proprio concorrente preferito.

Nello specifico però, abbiamo richiesto per quanto riguarda la classa di danza di quest’anno. I risultati non si sono di certo fatti attendere ed ecco chi ha vinto tra i ballerini di Amici 21.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: E’ stata una delle voci più belle di Amici: ecco com’è diventata e cosa fa oggi

Non c’è dubbio, il pubblico ha votato: ad Amici 21 ha vinto lui!

Prima di rivelare i risultati dei voti, è bene fare alcune dovute precisazioni in merito a questo sondaggio. Il primo è che stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti del web e non vuole in alcun modo influenzare il suo giudizio in merito al percorso dei talenti della Scuola di Amici di Maria De Filippi.

Inoltre, le varie posizioni sono state stilate in base ad una media di voi ricevute e in fondo a questo articolo trovate le relative percentuali. Per ultimo, ma non per importanza, in questo articolo non troverete tutti i ballerini presenti quest’anno ma soltanto una piccola parte in quanto questa è la seconda parte del sondaggio. La prima, con gli artisti che mancano, la trovate negli articoli consigliati poco più in basso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Amici 21, il web contro Alessandra Celentano: questa volta non la scampa

Specificato questo, non perdiamo altro tempo e scopriamo subito le preferenze degli utenti della rete su chi è il loro giovane artista preferito di quest’anno. Partiamo subito con il terzo posto, nonché ultimo, di questa classifica. A totalizzare il numero più basso di preferenze è stato il ballerino Darioche negli scorsi giorni si è dilettato anche a fare alcune lezioni di canto da cui ha avuto ottimi riscontrati dagli insegnanti.

Al secondo posto, invece, troviamo la pupilla di quest’edizione di Alessandra Celentano. Stiamo parlando di Carola, che ultimamente purtroppo si è lasciata prendere dall’ansia andando ad incidere sulle sue performance, ma siamo sicuri che con il passare dei giorni riuscirà a riprendersi, ma chi si trova al primo posto? La medaglia d’oro va a Christian, che ha collezionato il massimo delle preferenze in questo sondaggio. Segno che il pubblico della rete è rimasto profondamente colpito dal suo talento.