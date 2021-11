Amici 21, il web contro Alessandra Celentano: questa volta non la scampa

Il pubblico di Amici 21 si è schierato contro l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano. Questa volta non l’ha scampata.

Amici 21 continua ad infrangere ogni record possibile, sia a livello di ascolti, facendo conquistare il primato a canale 5, ma anche a livello di talenti. Quest’anno i giovani artisti stanno scalando le classifiche nostrane con i loro pezzi inediti, ma anche i ballerini si stanno facendo notare dai professionisti del settore che di settimana in settimana classificano le loro strabilianti performance.

Per questo motivo è nata in noi una certa curiosità di comprendere chi tra i tanti aspiranti artisti nella danza avesse fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo così. Così sui nostri profili social abbiamo lanciato un sondaggio, chiedendo agli utenti del web di votare il loro ballerino preferito.

I risultati non si sono di certo fatti attendere e in men che non si dica, gli utenti della rete hanno selezionato quello che secondo loro è il migliore ballerino di Amici 21 e il risultato va in netto contrasto su quanto dichiarato più volte da Alessandra Celentano durante il corso di quest’edizione.

Chi è il miglior ballerino di Amici 21 di Maria De Filippi

Prima di svelarvi la classifica completa, è giusto fare alcune dovute precisazioni. La prima che questo sondaggio è stato fatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio. Le varie posizioni sono state stilate in base ad una media di voti positivi e negativi ricevute e in fondo all’articolo trovare tutte le relative percentuali.

In ultimo, ma non per importanza, in questa classifica non trovare tutti i ballerini di Amici 21, ma soltanto una parte di loro. In quanto questa è la prima parte di un sondaggio, la seconda arriverà nei prossimi giorni. Detto questo, scopriamo subito chi è il preferito o la preferita del pubblico del web.

All’ultimo posto di questa classifica troviamo il ballerino di danza classica Guido, che ha recentemente confidato i suoi dubbi se restare o meno nella scuola di Amici di Maria De Filippi per poi optare che potesse essere una delle esperienze più formative del suo percorso. Purtroppo il suo talento sembrerebbe non aver convinto in pieno gli utenti del web.

Al secondo posto, invece, troviamo la ballerina Serena che nonostante non abbia fatto breccia nel cuore di Alessandra Celentano, ha conquistato il pubblico e questa è senza dubbio una bella soddisfazione per lei.

Al primo posto, invece, troviamo un altro ballerino di Raimondo Todaro: Mattia. Nonostante Alessandra Celentano lo abbia trovato in più occasioni inespressivo, al pubblico le sue emozioni sembrerebbero essere arrivate tutte.