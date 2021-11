E’ stata una delle star di Amici: ecco com’è diventata e cosa fa oggi

E’ stata una delle allieve di Amici più amate e apprezzate dal pubblico e dagli insegnanti: ecco com’è diventata e cosa fa oggi.

Nella scuola di Amici sono nate non solo alcune delle voci più belle della musica italiana, ma anche alcune delle ballerini migliori del mondo della danza che hanno spiccato il volo dopo l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi. Impossibile, infatti, non citare Elena D’Amario e Giulia Pauselli, entrambe ex allieve della scuola e, che dopo una grandissima esperienza sia in Italia che all’estero, sono tornate come professioniste. Durante la seconda edizione di Amici, però, una ballerina si distinse in modo particolare. Non vinse, ma ancora oggi, è considerata uno dei migliori talenti della scuola di Amici.

Stiamo parlando di Anbeta Toromani che, durante la seconda edizione di Amici, conquistò il secondo posto alle spalle di Giulia Ottonelli. Sono passati tanti anni, ma com’è diventata Anbeta e cosa fa oggi?

Anbeta Toromani oggi: ecco com’è l’ex allieva di Amici

Oggi, Anbeta Toromani ha 42 anni e lavora nel mondo della danza. Dopo l’esperienza come allieva, è tornata ad Amici come professionista per poi lasciare la scuola alcuni anni fa. Anbeta, oggi, si dedica al teatro e lavora spesso con Kledi Kadiu, suo connazionale e con cui ha lavorato anche ad Amici.

Anbeta, recentemente, è tornata nel talent show di Maria De Filippi, ma come giudice. Ogni settimana, infatti, nella scuola più famosa d’Italia, i cantanti e i ballerini affrontano una sfida al termine della quale viene stilata una classifica. Tra i giudici chiamati a giudicare le esibizioni degli allievi c’è stata anche Anbeta Toromani.

Nel corso della puntata di oggi del daytime di ‘Amici 21‘, in onda venerdì 29 ottobre 2021, in collegamento, Anbeta ha assistito alle esibizioni degli allievi per poi stilare la propria classifica. In quell’occasione non sono mancati i saluti con Maria De Filippi. “Ma sei uguale”, le ha detto in quell’occasione la conduttrice strappandole un sorriso.

“Non rimpiango nulla degli anni trascorsi in tv, ma ormai il mio futuro è il teatro. Fino a qualche anno fa, non avevo la possibilità di poter scegliere. Ero un’extracomunitaria e le leggi in Italia non mi permettevano nemmeno di fare un’audizione”, ha detto qualche tempo fa all’agenzia di stampa ‘Adnkronos’.