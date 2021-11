E’ stata una delle voci più belle di Amici: ecco com’è diventata e cosa fa oggi

Ad Amici di Maria De Filippi era una delle cantanti di punta, ma oggi che fine ha fatto dopo quell’esperienza? Ecco che cosa fa oggi.

Amici di Maria De Filippi, durante il corso di questi anni, ha lanciato numerosissimi talenti. Alcuni, dopo l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia, sono riusciti a costruirsi una solida carriera nel mondo dello spettacolo ed ad ottenere contratti davvero importanti.

Altri sono un po’ spariti dal piccolo schermo degli italiani. C’è chi ha preferito dedicarsi ad altre attività e c’è chi invece ha voluto continuare a dedicarsi al suo talento, anche se non ha avuto la stessa fortuna dei suoi colleghi. Nonostante ciò nel cuore dei telespettatori non è mai cambiato nulla e conservano ancora un posto speciale dentro di loro. Come Simonetta Spiri che ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi durante l’edizione che ha visto trionfare Marco Carta, ma oggi lei che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Simonetta Spiri di Amici di Maria De Filippi?

La cantante Simonetta Spiri dopo Amici ha continuato a coltivare la sua passione per la musica. Passione che non è mai terminata. Nel 2016 è un anno davvero molto fortunato per lei. Tant’è che viene coinvolta insieme a Roberta Pompa, Verdiana e Greta Manuzi nel progetto L’amore conta, un inno contro l’omofobia.

Il brano riscuote un ottimo successo, sia in termini di vendite che di popolarità. Tant’è che scelgono di replicarlo, pubblicando un altro singolo. Le loro quattro voci insieme funzionano e decidono di formare una girl band, le Deva, che riescono anche ad esibirsi sul palco dell’Ariston in coppia con Orietta Berti con il brano Quando ti sei innamorato. Purtroppo però Simonetta rifiuta di far parte della band per dedicarsi ai suoi progetti da solista.

Di recente però ha pubblico il suo nuovo singolo “Nelle tue mani”, che segna il suo ritorno sulle scene musicali nostrane. Un brano intimo, che mostra ancora una volta le sue grandi doti artistiche e la sua capacità di riuscire ad arrivare dritto al pubblico che ha modo di poterla ascoltare.

Simonetta di Amici, dunque, a differenza di alcuni suoi colleghi, non ha mai abbandonato il mondo della musica e nonostante le tante difficoltà che questo settore sta avendo in questo periodo, soltanto di recente i lavoratori del mondo dello spettacolo hanno avuto l’opportunità di poter tornare a fare il loro mestiere, ha scelto di continuare dritta per la sua strada e i risultati non sembrano affatto mancare.

Simonetta Spiri dopo Amici di Maria De Filippi ha nuovamente confermato che nonostante gli anni che passano, la sua voce resta sempre unica ed inimitabile.