Altro che Kate e Meghan, la star della Royal Family è lei

Kate Middleton e Meghan Markle rubano continuamente la scena, ma la vera star della Royal Family britannica è proprio lei: ecco di chi si tratta

Le donne della Royal Family inglese sono da sempre grandi rivali. Se una di loro finisce in copertina, ecco che ne arriva immediatamente un’altra, pronta a fare qualsiasi cosa per rubare spazio alla contendente. Che siano interviste, uscite ufficiali pubbliche o semplici scatti rubati, l’importante è che se ne parli.

Negli ultimi anni c’è stata una forte rivalità tra due donne dotate di una grande personalità: Kate Middleton e Meghan Markle. La prima è sposata con il Principe William ed è destinata a regnare insieme al marito. La seconda ha sposato Harry, l’altro figlio di Diana e ha fatto molto discutere negli ultimi mesi a causa dell’addio alla Gran Bretagna.

Ma c’è un’altra principessa all’interno della Royal Family che merita una notevole considerazione. Si tratta di una vera e propria star, una donna di successo, nipote della Regina Elisabetta II. Scopriamo insieme di chi si tratta e perché questa donna potrebbe rubare lo scettro a Meghan e Kate.

Zara Phillips, è lei la vera star della Royal Family

La stella della Royal Family non è Meghan Markle, nonostante sia sempre presente su tutti i tabloid. L’ex attrice statunitense è stata sopravanzata di gran lunga da Zara Phillips, la nipote della Regina Elisabetta II con un curriculum di tutto rispetto. 40 anni, tre figli e una medaglia olimpica, Zara è al 18esimo posto nella linea di successione al trono dell’anziana sovrana.

Si tratta della figlia della Principessa Anna e del suo primo marito ed è un membro molto amato della Royal Family. È una delle nipoti più amate da Sua Maestà ed è la vera sportiva della monarchia inglese. Zara Phillips, infatti, ha vinto una medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Londra, nel 2012, in una disciplina che anche Elisabetta II ama molto: l’equitazione.

Proprio per questo, Zara è una delle nipoti preferite dell’anziana sovrana. Non ama essere appariscente, difficilmente mette in mostra look raffinati e preferisce mostrarsi acqua e sapone, senza troppo trucco. A differenza di Kate Middleton e Meghan Markle, è molto improbabile vedere Zara indossare abiti lussuosi o estremamente eleganti, preferisce un look semplice.

Zara Phillips, curiosità

Zara Phillips è nata a Londra il 15 maggio 1981. È la figlia della Principessa Anna e di Mark Phillips ed è la seconda nipote di Elisabetta II. Il 30 luglio 2011 ha sposato il rugbista Mike Tindall, campione del mondo con l’Inghilterra nel 2003. I due hanno tre figli: Mia Grace, nata il 17 gennaio 2014, Lena Elizabeth, nata il 18 giugno 2018, e Lucas Philip nato il 21 marzo 2021.

In occasione del loro matrimonio, molti invitati avevano dei punti di sutura in faccia, rimediati nell’ultimo match prima dell’evento. Oltre alla medaglia olimpica, Zara è stata campionessa del mondo di sport equestri nel 2006. Nello stesso anno, la BBC l’ha votata come personaggio sportivo dell’anno. Anche sua madre ebbe lo stesso riconoscimento nel 1971.

Ha celebrato il battesimo del figlio Lucas insieme a quello di August, figlio della cugina Eugenia di York. Il suo volto raramente ha un make up e ha sempre scelto tagli di capelli poco impegnativi nel corso della sua vita. Anche a causa dello sport che ha praticato, infatti, Zara ha quasi sempre portato i capelli corti.

L’unico accessorio al quale non riesce mai a rinunciare è un cerchietto rosso, che indossa sin da quando era soltanto una bambina. Proprio quest’ultima passione è condivisa con la cugina Eugenia, con la quale ha un ottimo rapporto personale. Per questo motivo le due donne hanno deciso di battezzare i propri figli nello stesso giorno.