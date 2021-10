Meghan Markle continua a far discutere con decisioni sempre opposte al volere della Royal Family. Stavolta, però, un suo passo falso potrebbe impedire per sempre ogni possibilità di riappacificazione con la Regina. Ecco la tremenda decisione di Meghan Markle che potrebbe distruggere la Royal Family.

A giugno 2022 si terranno i festeggiamenti per il giubileo di platino della Regina Elisabetta. Verranno organizzati in suo onore una serie di eventi di beneficenza per festeggiare i 70 anni di regno della Regina più longeva d’Inghilterra.

La tremenda decisione di Meghan Markle

Sembrerebbe l’occasione perfetta per un ritorno in grande stile dei duchi di Sussex, una nuova possibilità di riappacificazione tra i membri del palazzo reale e la famiglia del principe Harry (ancora molto scosso per la rottura tumultuosa).

Meghan Markle, però, sembra non voler presenziare agli eventi e questo non permetterebbe di rinsaldare un rapporto già molto compromesso.

Il giubileo di platino potrebbe quindi rivelarsi fondamentale per il futuro della Royal Family e possiamo scommettere che Harry farebbe di tutto per essere presente, anche per permettere al padre Carlo e alla regina di conoscere finalmente sua figlia Lilibet Diana. Gli stessi Carlo ed Elisabetta, d’altronde, non hanno mai nascosto l’impazienza di conoscere la nipotina.

Sembra però che Meghan non sia incline ad assecondare i desideri del marito. Secondo quanto rivelato dall’esperto reale Neil Sean, alcune persone vicine ai Sussex sarebbero convinte che Meghan Markle voglia a tutti i costi restare negli Stati Uniti – dove si è ricreata una vita lontana dalla vita di corte insieme al principe Harry e ai figli Archie e Lilibet Diana – evitando di partecipare in prima persona ai festeggiamenti.

Un’assenza che potrebbe attirare sulla coppia, già non proprio popolarissima, nuove critiche e accuse. Cosa deciderà di fare la duchessa di Sussex? Restiamo in attesa di scoprirlo.