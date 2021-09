Meghan vuole essere lei: chi è la donna a cui la Duchessa si ispira?

Da Duchessa Meghan Markle ha evidentemente deciso di copiare in tutto e per tutto le gesta di una donna che fece tremare la monarchia inglese.

Molti potrebbero obiettare che non si tratta di una scelta saggia per la Markle, che in passato però ha dimostrato di fare sempre e comunque come crede sia giusto.

Meghan Markle e la donna in questione vivono a distanza di un secolo l’una dall’altra ma avevano moltissime cose in comune.

Entrambe sono state sposate e divorziate, entrambe sono di nazionalità americana ed entrambe hanno deciso di passare la propria vita al fianco di un membro della Famiglia Reale Britannica.

Entrambe inoltre sono state insignite del titolo di Duchessa. Al momento del suo matrimonio con Harry Meghan ha ricevuto il titolo di Duchessa di Sussex, mentre l’altra donna ricevette il titolo di Duchessa di Windsor dopo aver sposato il Duca di Windsor.

Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi della loro reputazione, entrambe le donne di cui stiamo parlando sono state etichettate dai media internazionali con il nome di gold digger, cioè, alla lettera, “cercatrici d’oro”.

Si tratta di un soprannome con cui vengono “bollate” le donne di umili origini che cercano di migliorare la propria posizione sociale “accalappiando” un uomo ricco o con un titolo importante. Queste donne, facili al divorzio tanto quanto sono facili al matrimonio, sono considerate delle vere e proprie arrampicatrici sociali e solitamente vengono guardate con sospetto dalle altre donne.

Ma perché Meghan Markle ha deciso di prendere come propria fonte di ispirazione un personaggio così controverso?

Meghan Markle e la Duchessa di cui vuole imitare la vita

La Duchessa di Windsor di cui stiamo parlando si chiamava Wallis Simpson ed è passata alla storia come la donna per cui un Re d’Inghilterra rinunciò alla Corona.

Anche in questo le similitudini tra la sua storia e quella di Meghan sono molte, anche se in realtà Harry non è un erede diretto al trono.

Wallis Simpson e il re Edoardo VIII cominciarono a frequentarsi quando il Re era soltanto Principe di Galles ed era anche uno degli uomini più affascinanti e famosi del suo tempo.

Quando i due si conobbero, lei era ancora prigioniera di un matrimonio infelice con un marito alcolizzato, mentre lui aveva avuto un’intensa relazione sentimentale con un’altra americana. Non appena si conobbero, però, Wallis e David (questo il nome con cui veniva chiamato in famiglia il Principe di Galles) si innamorarono perdutamente e cancellarono con un colpo di spugna la loro vita precedente.

Diventato Re d’Inghilterra alla morte del padre, David rese noto che avrebbe sposato Wallis e che quindi Wallis sarebbe diventata regina.

La famiglia reale si oppose fermamente a questa decisione, ma non perché avessero qualcosa contro Wallis: semplicemente la Duchessa era già divorziata e avrebbe divorziato di nuovo dal secondo marito per sposare il Re. Nella Chiesa Anglicana di cui il Re Inglese è capo assoluto però il divorzio non è contemplato e il Re non avrebbe potuto andare contro i precetti della sua stessa chiesa.

Quando comprese che non gli sarebbe mai stato concesso di sposare Wallis Simpson, il Re Edoardo VIII abdicò, lasciando la corona al fratello minore, padre dell’attuale Regina.

Dopo l’abdicazione il Re mantenne solo il titolo di Duca di Windsor e visse in esilio, lontano dall’Inghilterra per tutta la vita.

Lui e Wallis diventarono delle vere e proprie star internazionali dell’alta società: oggi diremmo dei VIP la cui fama era celebrata in tutto il mondo. I loro ricevimenti, le loro feste danzanti e tutti gli eventi che continuavano a organizzare nelle loro residenze erano il top assoluto per l’alta società del tempo.

In pratica, come dissero tutti i commentatori reali del tempo, Wallis e David, Duchi di Windsor stavano dimostrando che si può giocare a fare i reali anche al di fuori della famiglia reale, ritagliandosi un ruolo particolare all’interno della scena internazionale.

Questa scelta di vita è esattamente la stessa fatta da Harry e Meghan, che sono riusciti a comparire su una chiacchieratissima copertina del Time, magazine americano che li ha inseriti tra le 100 personalità più influenti del mondo.

La domanda però rimane: se Wallis Simpson è stata considerata “la donna che stava per distruggere la monarchia britannica” strappando di fatto il Re del suo trono, perché Meghan vuole assomigliarle a tutti i costi?

La risposta è semplicissima: i Duchi di Windsor erano la rappresentazione vivente dell’amore eterno. Trascorsero insieme tutta la propria vita fin dal momento in cui si conobbero e non si lasciarono mai. Il Duca morì prima della Duchessa che, però, scelse di non avere altre relazioni: David rimase il vero, unico amore della sua vita.

Per questo motivo, forse, Meghan ha intenzione di assomigliare il più possibile a Wallis Simpson anche nell’abbigliamento e nell’acconciatura. Nel corso della sua intervista a Oprah, quella in cui lei e Harry hanno accusato la monarchia britannica di essere stata razzista nei confronti di Archie, Meghan era vestita e pettinata in maniera identica a Wallis.

