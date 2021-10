Shorts d’autunno per tutte! Ecco perché mostrare le gambe con stile è sempre una buona idea

Per alcuni capi si pensa erroneamente di dover essere giovani per poterli sfoggiare ma non è sempre così, anzi! I pantaloncini, ad esempio, siano essi in pelle, a scacchi, plissettati, a vita alta o in tinta unita, vanno bene a tutte quelle donne che hanno una vita sottile o i fianchi pronunciati al punto giusto da essere sensuali ma non eccessive. Vediamo i migliori pantaloncini proposti dagli stilisti per questa stagione.

Spesso e volentieri ci si sente fuori forma e si rinuncia così ad indossare un bel paio di pantaloncini. Mentre per i pantaloni di velluto in pieno stile anni Settanta e per quelli a palazzo non ci sono problemi né di peso né di scelta (sono i must have dell’autunno – inverno) per quelli corti bisogna prestare attenzione e puntare su ciò che ci stia meglio. Scopriamo oggi i pantaloncini più cool di stagione da portare giorno e sera, sia in città che nelle escursioni del week-end.

Pantaloncini must have 2021/2022: modelli e brand da urlo!

Con le “ciccette” che sbucano da una parte e dall’altra meglio propendere per pantaloncini contenitivi a vita alta scuri ed abbinarli ad un maglione oversize in una tonalità delicata come il rosa cipria o il panna. Con una spalla scoperta poi sarete super sexy.

Se invece vantate una forma smagliante allora andranno opzionate le proposte di Pinko, come gli shorts a quadri bordeaux a 175 euro e quelli effetto pelle, visti sulle top model alle sfilate, a 125 euro (sul sito ufficiale).

Un po’ per tutte (ma attente a con cosa li accostate) sono i pantaloncini di jeans che, come dice la casa di moda fiorentina, “sconfinano nelle stagioni fredde e mantengono la loro carica glamour”. Si tratta del modello con baschina a 148 euro di Patrizia Pepe, e per un look impeccabile vanno comprati con la camicia a righe bianca e blu decorata con lo stesso fly dorato, icona del brand.

Da evitare se avete le gambe come “stecchi” saranno i pantaloncini con gamba ampia come quelli di Shein (solo 9 euro) perché l’effetto sarà quello di farvi apparire ancor più minute. Meglio li indossino donne con cosce più toniche, morbide e muscolose. Ottimo in match con una camicia completamente abbottonata ed un gilet casual, per un outfit maschile da cover di Vogue U.SA..

Finché si può val la pena mostrare le gambe, nelle giuste occasioni e con un outfit pensato per bene ma il punto è che certe cose bisogna farle. “Mettersi in tiro”, uscire, abbracciare le amiche e, fosse anche solo per un attimo, staccare da tutto il resto.

Silvia Zanchi