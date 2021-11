Labbra post herpes: scopri il rimedio top per reidratarle velocemente

Labbra post herpes: ti sveliamo un segreto di bellezza eccezionale per rigenerarle in poco tempo. Recupereranno il loro bel colore naturale e non tireranno più, perché saranno perfettamente idratate.

Delle labbra sane e ben definite, sono un biglietto da visita per la sensualità femminile. C’è chi ha una bella bocca anche al naturale e chi, invece, deve ricorrere al make up per camuffare qualche piccola imperfezione.

La pelle delle labbra è molto sensibile e necessita di coccole extra, soprattutto in alcuni periodi dell’anno. In estate, bisogna usare una buona protezione per ripararle dall’azione dannosa dei raggi solari. Ma una cosa è certa: per quanto si possano avere tutte le dovute attenzioni, al rientro dalle vacanze notiamo che le labbra sono più secche, tirano e tendono a screpolarsi.

Quella appena descritta è la condizione più comune che determina poi alla comparsa dell’herpes labiale. Un vero tormento per tante donne! Con delle labbra ridotte in questo stato, è praticamente impossibile mettere un filo di rossetto. E, in verità, è la scelta più giusta da fare, per evitare che il cosmetico possa contribuire a peggiorare l’infezione.

Purtroppo l’herpes labiale non passa in poche ore. Spesso, possono volerci diversi giorni! E comunque, anche dopo la guarigione, alcuni strascichi restano, soprattutto la sensazione di estrema secchezza. Vediamo insieme come rigenerare le labbra post herpes in poco tempo, migliorando soprattutto l’idratazione.

Labbra post herpes: il rimedio naturale super idratante

Labbra post herpes: l’infezione passa ma la secchezza resta! E quello che riscontrano tantissime donne. Per risolvere il problema, la prima cosa che viene in mente è stendere uno strato generoso di burrocacao. In effetti non è una cattiva idea ma, a volte, non basta.

Quando le labbra sono davvero molto secche, bisogna ricorrere ad altre soluzioni. La saggezza delle nonne ci parla di rimedi naturali molto efficaci. In questo articolo vogliamo concentrarci su uno in particolare, con spiccate proprietà idratanti.

Qual è? La maschera idratante a base di yogurt, miele e curcuma. Ecco la ricetta originale per prepararla in poche mosse. Ti occorrono questi ingredienti: 1 cucchiaio di yogurt bianco (di vaccino o vegetale); 1 cucchiaino di miele; 1 cucchiaino di curcuma.

PROCEDIMENTO:

Metti un cucchiaio di yogurt in una ciotolina e inizia a mescolare, per togliere eventuali grumi che si sono formati nella confezione; Aggiungi il cucchiaino di miele e amalgama bene per un paio di minuti; Poi, unisci anche la curcuma, nella quantità di un cucchiaino. Questa spezia, che trova largo utilizzo in tante ricette gustose, ha spiccate proprietà idratanti sulla pelle; Mescola con energia, sempre nella stessa direzione e con movimenti circolari. Fermati soltanto quando avrai ottenuto un preparato dalla consistenza omogenea e cremosa; Stendi uno strato generoso di maschera sulle labbra e coprile con della pellicola trasparente. Lasciala in posa per 10-15 minuti. Trascorso il tempo necessario, lava con acqua tiepida.

Il tuo trattamento di bellezza è concluso! Risultato: labbra più lisce e idratate, fin dalla prima applicazione. Puoi applicare la maschera 1-2 volte a settimana, a seconda di quanto siano secche le tue labbra. Se hai avuto l’herpes, ci vorrà un po’ di tempo affinché ritrovino la loro perfetta idratazione.

La forza di questa maschera è tutta negli ingredienti! Lo yogurt bianco ha proprietà emollienti, ammorbidisce la pelle e ripara le zone più secche.

Il secondo ingrediente jolly è il miele, apprezzato già in tempi antichissimi per i suoi benefici. Considerato come ‘nettare degli dei’ già mille anni prima di Cristo, questo ingrediente naturale ha proprietà antibatteriche, nutrienti e antiossidanti. Insomma, è perfetto per rigenerare le labbra post herpes.

Infine c’è la curcuma, apprezzata da tanti chef stellati per la preparazione di piatti gourmet. Questa spezia ha molti benefici per la pelle: contrasta rughe e perdita di tono, lenisce infiammazioni e irritazioni, calma arrossamenti e pruriti e soprattutto (ed è la cosa che più ci interessa) è un ottimo idratante naturale.

Insomma tutti buoni motivi per provare questa maschera pazzesca, se le tue labbra sono appena guarite dall’herpes.

Sii precisa nella preparazione, costante nell’applicazione ed avrai risultati visibili in poco tempo, fidati di noi.