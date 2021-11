Make up trend Natale 2021: gli occhi si vestono di sfumature oro!

Make up Natale 2021: lo sguardo si illumina con bellissime sfumature oro e bronzo. Una combinazione di colori perfetta se desideri un look più ricercato. Scopri i dettagli e prendi qualche spunto!

E’ iniziato il conto alla rovescia, manca ormai un mese al Natale! Le strade di vestono di luci e addobbi scintillanti, nella case si creano già meravigliose ambientazioni a tema. La pandemia di Covid-19 non frena la voglia di vivere la magia delle feste natalizie.

Certo, ci saranno ancora molti divieti, soprattutto a partire dal prossimo 6 dicembre, con l’entrata in vigore del Super Green Pass. Anche per quest’anno, addio alle grosse tavolate; saranno festeggiamenti in tono minore, con cenoni tra pochi intimi, per lo più familiari stretti.

Ma, tutto questo, non dove toglierci l’ottimismo. Bisogna guardare al futuro con fiducia, senza rinunciare alle cose che ci hanno sempre dato piacere e soddisfazione, come la ricerca del look perfetto per le feste. Per riuscirci, dobbiamo partire dalle ultime tendenze che riguardano outfit, manicure, capelli e make up.

In questo articolo, vogliamo soffermarci sul make up occhi, focalizzando sul trend del momento, ovvero l’ombretto oro. Questo colore è molto raffinato e dona più luminosità allo sguardo.

Ecco alcune idee semplici e facili da copiare per un trucco occhi natalizio impeccabile, a prova di selfie e videochiamate per gli auguri a distanza.

Make up Natale 2021: ombretto oro e labbra rosse, connubio perfetto

Make up Natale 2021: è caccia all’ultimo trend per occhi, labbra, manicure e hair look. Le influencer, sui social, ci offrono anticipazioni interessanti. Tutte, hanno un comune denominatore: per il trucco delle feste, gli occhi sono protagonisti indiscussi.

D’altra parte, uno sguardo ben valorizzato, è un biglietto da visita di sensualità. Con gli occhi veicoliamo emozioni, belle o brutte. Rivelano molto sulla personalità e sono lo ‘specchio’ degli stati d’animo che viviamo.

LEGGI ANCHE –> Trucco occhi perfetto? Sai che ci sono delle tonalità precise da scegliere in base al colore dei tuoi occhi? Ecco quali sono

In fatto di trucco occhi, per questo Natale, i make up artist consigliano di osare un po’ di più con ombretti matte o perlati. L’oro e il bronzo, in tutte le sfumature, sono i due colori più gettonati.

Parliamo di tonalità must have, perfette per realizzare un bellissimo smokey eyes, impreziosito da un eyeliner applicato a riga dritta un po’ più doppia, partendo dall’angolo interno dell’occhio fino ad arrivare all’esterno.

Se, invece, hai deciso di truccare tutta la palpebra con un ombretto glitter oro, non dimenticare questo accorgimento: cerca di dare più intensità all’angolo esterno e alla piega dell’occhio. E’ un piccolo escamotage per creare un bellissimo effetto tridimensionale, che darà più intensità allo sguardo.

Ma l’oro e il bronzo sono anche i due colori jolly per il cat eyes. Parliamo dello stile ‘occhi di gatto’ molto amato dalle celebrities. Per realizzarlo, tutto ciò di cui hai bisogno è una matita metallizzata per tracciare una linea che allunghi un po’ l’occhio. Il cat eyes glitterato color oro è il giusto compromesso se hai intenzione di indossare un outfit casual ma senza rinunciare ad un make up un po’ più stravagante.

Come spesso diciamo, è la somma che fa il totale! Quindi, cerca di curare il più possibile il trucco occhi, ma senza dimenticare di valorizzare le sopracciglia. Il trend del momento è la laminazione, ovvero un trattamento professionale che nutre e definisce le sopracciglia, disponendole tutte nella stessa direzione, ma con un effetto volutamente spettinato. In genere, una singola seduta, ha un costo che varia dai 30 ai 50 euro.

L’alternativa, è definire le sopracciglia in modo classico, cioè utilizzando un’apposita matita di un colore molto vicino a quello dei peli. Infine, ci sono le labbra, da esaltare con il rossetto giusto per un sorriso super sexy. Il rossetto rosso è, indiscutibilmente, un must have. In tutte le sue versioni, è protagonista del trucco delle feste di quest’anno.

Se hai capelli e occhi castani e un colorito olivastro, allora ti dona molto un bel rossetto rosso vivace che, peraltro, si abbina benissimo ad un trucco occhi nei toni dell’oro o del bronzo. Come vedi di spunti ce ne sono tanti, a te la scelta!