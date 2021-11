Maschera viso melagrana e miele: il rimedio top contro rughe e macchie d’età

Maschera viso melagrana e miele: il rimedio fai da te per combattere rughe e macchie d’età. Scopri la ricetta facile per prepararla a casa in pochi minuti.

Un viso ben curato è il miglior biglietto da visita per ogni donna. Su un incarnato liscio e luminoso, qualsiasi make up riesce meglio. Non tutte, però, hanno la fortuna di avere una bella pelle; senza trucco, balzano all’occhio tutte le imperfezioni.

Brufoli, rughe, occhiaie e discromie sono gli inestetismi più temuti. In particolare, rughe e macchie di età, sono tipici segni del tempo che passa. Già dopo i quarant’anni l’incarnato cambia; perde tono, elasticità ed è più spento. La zona T, che include fronte, naso e mento, è quella più esposta all’invecchiamento fisiologico.

Tutte noi sappiamo che seguire una corretta skincare routine aiuta ad avere una pelle in buona salute. La regola d’oro è scegliere i prodotti in base alle proprie esigenze. Per le pelli da miste a grasse, per esempio, bisogna usare cosmetici non comedogeni con formulazioni leggere, per non ostruire i pori.

Per attenuare le rughe, invece, bisogna favorire una corretta idratazione. E non è detto che si debba spendere una fortuna in prodotti di ultima generazione. Alcuni rimedi naturali fanno miracoli! Per avere un incarnato più liscio, prova subito la maschera viso fai da te a base di melagrana e miele.

Maschera viso melagrana e miele: attenua rughe e macchie d’età

La natura ci offre alleati preziosi di bellezza. Uno per tutti è la melagrana, frutto gustoso della pianta di melograno, coltivata da millenni. Con i chicchi di melagrana si preparano tisane, infusi, impacchi per capelli e, persino, maschere per il viso .

La melagrana ha proprietà rigeneranti, lenitive e antiossidanti. E’ l’ingrediente jolly nei trattamenti di bellezza per pelli mature. In questo articolo, vogliamo svelarti la ricetta segreta per una maschera viso fai da te a base di melagrana e miele. Ecco come prepararla in poche mosse.

Ti occorrono 1 melograno (soltanto i chicchi) e 1 cucchiaio di miele. Ecco il procedimento da seguire:

Raccogli tutti i chicchi di melagrana in una ciotola; Versali poi in un frullatore. Aziona l’elettrodomestico per ridurli a composto omogeneo; Una volta ottenuta la consistenza desiderata, né troppo liquida né troppo densa, aggiungi il cucchiaio di miele e amalgama bene il tutto; Stendi uno strato uniforme di preparato su tutto il viso. Lascialo agire per 15-20 minuti. Trascorso il tempo necessario, sciacqua con acqua tiepida; Asciuga bene il viso, tamponando con un asciugamano morbido. Fatto questo, applica la crema idratante che usi di solito.

Questa maschera è adatta per contrastare rughe e macchie d’età. Puoi testare tutti i benefici della melagrana anche in altre combinazioni. Per farlo, tenendo sempre conto della ricetta base, dovrai semplicemente sostituire il miele con altri ingredienti. Ecco quali!

Maschera melagrana e limone – Ideale per aumentare il potere antiossidante. Devi aggiungere alla ricetta base qualche goccia di limone, mescolare bene e applicare il composto su viso e collo. Lascialo in posa per mezz’ora e poi sciacqua con acqua fredda;

– Ideale per aumentare il potere antiossidante. Devi aggiungere alla ricetta base qualche goccia di limone, mescolare bene e applicare il composto su viso e collo. Lascialo in posa per mezz’ora e poi sciacqua con acqua fredda; Maschera melagrana, yogurt e tè verde – Alla ricetta base sopraindicata, aggiungi 1 cucchiaio di yogurt bianco e uno di tè verde, per potenziare le proprietà antiossidanti della melagrana. Applicala la maschera su viso e collo e lasciala in posa per 30 minuti. Risultato: un incarnato più compatto e luminoso;

– Alla ricetta base sopraindicata, aggiungi 1 cucchiaio di yogurt bianco e uno di tè verde, per potenziare le proprietà antiossidanti della melagrana. Applicala la maschera su viso e collo e lasciala in posa per 30 minuti. Risultato: un incarnato più compatto e luminoso; Maschera melagrana e cacao – E’ un’altra fantastica combinazione per favorire un’efficace azione anti-età sulla pelle. Alla pasta base, aggiungi 1-2 cucchiaio di cacao amaro in polvere. Amalgama bene e, poi, applica il preparato su viso e collo. Lascialo agire per 30 minuti.

Come vedi la melagrana può tornarti molto utile nella cura della tua pelle. Ti consigliamo di fare una maschera viso almeno una volta a settimana. Il motivo è semplice: purifica la pelle in profondità, preparandola ad assimilare meglio qualsiasi prodotto idratante.

Partendo da una ricetta pazzesca, te ne abbiamo svelate altre tre! Non ti resta che scegliere quella che più ti piace, per regalare al tuo viso un momento di puro relax.

Ricorda sempre che il benessere della pelle passa attraverso piccoli gesti quotidiani. Fare una buona maschera è uno di questi!