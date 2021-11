Lorella Boccia è una delle conduttrici tv e ballerine più seguite in questo momento. Lei e il compagno Niccolò Presta hanno da poco dato il benvenuto alla loro primogenita, Luce Althea. Ecco una foto davvero commovente di Lorella Boccia con in braccio la figlia.

Lorella Boccia, classe 1991, è una delle ballerine e showgirl più amate dal pubblico italiano. Nell’ottobre del 2021 ha dato alla luce la sua prima figlia, la bellissima Luce Althea, e ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davvero commovente con la sua primogenita stretta al petto.

Lorella è nata a Torre Annunziata e fin dalla tenera infanzia frequenta corsi di danza classica e danza moderna, che sono da sempre la sua passione. Dopo il diploma, inizia a lavorar come ballerina al Teatro San Carlo di Napoli, ottenendo subito un grande successo. Nel 2009 viene scelta nel cast dell’Aida di Franco Zeffirelli.

La sua prima esperienza in televisione avviene nel 2011. In quell’anno, infatti, viene scelta per il programma Rai dedicato ai 150 anni dell’Unità d’Italia. Per la realizzazione del programma lavora con il coreografo Gino Landi. Successivamente, entra a far parte del corpo di ballo del tour teatrale di Biagio Izzo.

LEGGI ANCHE–> Lorella Boccia dramma: “ho temuto di perdere mio marito Niccolò Presta”

La commovente foto di Lorella Boccia con la figlia neonata

Ma è la nascita della prima figlia Luce Althea che le cambia davvero la vita.

In una recente foto pubblicata sul suo profilo Instagram, la giovane mamma si ritrae mentre stringe a sé la piccola Luce Althea, scrivendo nella caption: “Penso a cosa poter scrivere di questa foto e non riesco a trovare le parole giuste; dovrebbero inventarne di nuove per esprimere tutte le emozioni che provo“.

In questi giorni che ha seguito il parto, Lorella è stata letteralmente inondata da moltissime emozioni. Le più forti, chiaramente, sono state la gioia della maternità e la crescita di un forte senso di responsabilità verso la figlia. Come tutte le mamme, inoltre, Lorella è stata colta dalle normalissime preoccupazioni su come allevare la figlia e sulla sua forma fisica che, si sa, per una ballerina è fondamentale.

La dolce presenza del marito al suo fianco e l’emozione di allattare Luce, però, riescono a farle superare qualsiasi difficoltà!