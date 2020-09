Pelle idratata, luminosa e giovane con la zucca: trattamenti fai da te, video

La zucca, un rimedio naturale perfetto per avere sempre una pelle idratata, luminosa, nutrita e giovane. Le principali proprietà cosmetiche e i trattamenti fai da te.

L’autunno sta per bussare alla porta e uno degli ortaggi simbolo di questa stagione è la zucca che risulta essere un alimento ottimo a livello nutrizionale, buonissima e dolce da gustare ma perfetta anche per prendersi cura della bellezza della propria pelle, sia del viso che del corpo.

Scopriamo tutte le qualità cosmetiche della zucca, come utilizzarla e i trattamenti fai da te.

Zucca per la pelle: le principali proprietà cosmetiche

La Zucca è un ortaggio ricco di proprietà, vitamine, sali minerali, proteine e perfetta per prendersi cura non soltanto del nostro palato ma anche della bellezza.

La polpa della zucca infatti è un ottimo ingrediente per preparare degli eccezionali trattamenti per la pelle del viso e del corpo. Idrata e nutre la pelle in profondità e miscelata ad alcuni oli vegetali potrà essere utilizzata per creare maschere di bellezza e scrub naturali.

Come utilizzare la zucca per prendersi cura della propria pelle



La zucca, per essere utilizzata come cosmetico andrà privata della buccia e dei semi. Questi ultimi, se frullati potranno essere utilizzati per la preparazione di un fantastico esfoliante naturale, miscelando i semi di una zucca media e aggiungendovi tre cucchiai di polpa di zucca cotta e frullata e olio vegetale a scelta, perfetto quello di jojoba, fino a superare di mezzo dito il resto degli ingredienti.

Lo scrub potrà essere massaggiato sul corpo durante la doccia e dopo essere stato risciacquato lascerà la pelle morbida, vellutata e luminosa.

Se la pelle del viso necessita di nutrimento si potrà preparare una maschera nutriente ed idratante miscelando circa 100 grammi di polpa di zucca cotta, con un cucchiaino di olio di argan. La maschera naturale sarà applicata sul viso per restare in posa per circa 20 minuti e poi risciacquata con acqua tiepida. La pelle risulterà compatta, morbida e molto idratata.

Ottima la maschera per i piedi, che si può preparare miscelando la stessa quantità di polpa di zucca cotta e frullata con il burro di karitè. Il composto ottenuto potrà essere applicato sui piedi per circa 20 minuti e poi risciacquato.

Trattamenti di bellezza con la zucca: i video tutorials

Prendersi cura della propria pelle con metodi e rimedi naturali regala la possibilità di ottenere ottimi risultati in modo molto economico. Scopri come preparare la pelle all’autunno.