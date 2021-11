Troppe tazze in casa? Ecco come organizzarle al meglio

Sei un’amante delle tazze da latte, tè e caffè e non sai più dove metterle? Ecco alcuni trucchi per mantenerle in ordine senza impazzire.

Chi ama il rito del caffè o del tè e non sa resistere al fascino delle tazze, sa bene come sia difficile mantenere un certo ordine in casa. Dopotutto si tratta di utensili da cucina che se lasciati in giro per casa rischiano di prendere polvere rivelandosi inutilizzabili e quindi poco utili allo scopo.

Al contempo, disporre di tante tazze può creare confusione in dispensa portando ad usare sempre le stesse e a vivere in un disordine spesso difficile da tollerare.

Per fortuna basta un pizzico di inventiva per imparare ad organizzare le cose in modo diverso ottenendo dei risultati piacevoli alla vista ed in grado di rivelarsi particolarmente utili anche nel consentire di usare quante più tazze possibili.

Tazze in ordine? Ecco come fare senza impazzire

Avere tante tazze può rendere difficile catalogarle ed inserirle in dispensa. Se sovrapposte le une sulle altre rischiano infatti di rovinarsi o di essere difficili da prendere quando si ha voglia di cambiare un po’.

Con la giusta organizzazione è però possibile ottenere degli ottimi risultati sia in dispensa che nel resto della cucina. Basta infatti seguire alcune piccole strategie per poter contare su tazze sempre in vista e perfette per essere usate anche ogni giorno.

LEGGI ANCHE -> Hai troppe sciarpe? I trucchi per tenerle sempre in ordine

Differenziare tra tazze da esposizione e da utilizzo. Non sempre si fa caso a questo aspetto ma quando si hanno tante tazze si tende ad avere quelle che si ama guardare e ammirare e quelle da cui invece risulta più piacevole bere la propria bevanda preferita. Per far ordine tra tutte si dovrebbe imparare a marcare questa differenziazione. Avere delle tazze da mettere in vista anche in una mensola lascerà infatti più spazio a quelle da utilizzo.

Sistemare dei rialzi tra le mensole. Inserire dei rialzi tra le mensole è un buon modo per conservare più tazze rendendole al contempo semplici da prendere tutte le volte che serve. Una tecnica che una volta acquisita si rivelerà utile anche per altri utensili ma che con le tazze è davvero la scelta migliore.

Appendere le tazze da utilizzo. Se si ha una tazza che si usa ogni giorno o un set intero che si ama tirar fuori quante più volte possibile può essere utile usare degli ganci da muro, magari da disporre nella zona tè o caffè al fine di appenderli. In questo modo si può contare ogni giorno su quelle che si amano di più. E tutto lasciando il giusto spazio in dispensa a tutte le altre.

Conservare quelle stagionali. Di solito chi ama le tazze tende ad averne anche di invernali, natalizie e legate a feste di ogni tipo. Un buon modo per fare ordine può quindi essere quello di riporre le stesse quando si è fuori dall’effettivo periodo di utilizzo. In questo modo si saprà esattamente dove trovarle quando servono.

Creare un mobiletto da dedicargli. Se le tazze sono davvero tante da non trovare comunque lo spazio può essere utile mettere in mostra la propria passione. Una dispensa apposita o un mobile atto a contenerle tutte può rendere l’ambiente più personalizzato e caloroso e tutto aiutando a guadagnare quell’ordine tanto ricercato.

LEGGI ANCHE -> Sogni una libreria in ordine? Queste dritte ti aiuteranno

Imparare a mantenere le tazze in ordine è un buon modo per godere a pieno dell’ambiente casalingo senza rinunciare a ciò che si ama e mantenendo al contempo quel senso di ordine che aiuta a sentirsi più rilassati.