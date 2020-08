Curare la pelle con l’argilla verde: scopri come farlo

E’ possibile curare la pelle del viso e del copro con l’argilla verde, bastano pochi e semplici gesti da fare a casa. Scopri come seguendo i nostri consigli.

L’argilla verde o illite è un composto che viene utilizzato per la cura della pelle, grazie alle sue proprietà. Si definisce un materiale organico che è composto da alghe e piante varie. Viene utilizzata spesso in particolar modo per le pelli che producono sebo o presentano acne.

Inoltre l’argilla è un composto del tutto naturale, vi spiegheremo come utilizzarla al meglio per trattare e curare la pelle del viso e corpo.

Curare la pelle con l’argilla verde con piccoli gesti

L’argilla verde, come già ribadito è un composto organico formato da diverse sostanze, si presenta di color grigio-verde, l’intensità e la brillantezza varia in base alla qualità.

Più l’argilla verde è brillante, più è preziosa, rispetto all’argilla bianca contiene più minerali.

Grazie a ciò va a riequilibrante la pelle attenuando il sebo e non solo elimina anche i punti neri e le impurità. Esaminiamo in dettaglio, come utilizzare al meglio l’argilla verde. Si consiglia una maschera viso con argilla verde, per garantire un risultato a dir poco soddisfacente. Dopo il trattamento con argilla verde, noterete benefici, meno acne, punti neri, pelle più idratata e non solo si attenueranno gli inestetismi della cellulite.

La maschera all’argilla è molto efficace per la pelle, ma come si prepara e si applica? Siamo qui per darvi tutte le dritte, su come utilizzarla al meglio.

A differenza di alcune maschere viso, quella all’argilla non deve agire per molto tempo, quindi perfetta anche quando avete poco tempo a disposizione.

L’argilla verde si può utilizzare sia come maschera che impacco, come scrub.

Come maschera, l’argilla va applicata sul viso ben deterso. Seguite i nostri consigli su come detergere il viso con prodotti naturali.

Inumidite e applicate la maschera, non mettetene poca, altrimenti non garantirà la giusta umidità. Quando si indurirà, sciacquate con acqua tiepida, poi procedete ad applicare la crema idratante che utilizzate normalmente. In media si lascia agire per circa 10 minuti.

Se volete utilizzarla su tutto il corpo, quando la pelle è molto secca, potete procedere in questo modo. In una ciotola preparate una miscela di argilla e acqua, lavorate, dovrete ottenere una consistenza. Applicate sul corpo e lasciate agire un pò, poi procedete al risciacquo e applicate una crema idratante.

In caso di pelle acneica e punti neri, basta applicare l’argilla verde sul viso deterso e inumidito, e lasciate agire per tutta la notte. In questo modo i brufoli si essiccheranno, potete procedere in questo modo, mettete in una ciotolina un pò di argilla verde, con del succo di limone, miscelate bene. Dopo averlo applicate dormite e al mattino seguente i brufoli saranno meno rossi e l’eccesso di sebo assorbito.

L’argilla è molto efficace in caso di cellulite, per attenuare gli inestetismi della cellulite, potete utilizzare questo elisir di bellezza come fango. Basta mettere in una ciotola 400 g di argilla verde e 2 cucchiai di acqua calda, un pò di succo di limone e 1 cucchiaio di miele grezzo. Mescolate con la spatola e applicate sulle due gambe, ovviamente solo sulle zone interessate. Coprite quest’ultime con la pellicola per alimenti e lasciate agire per circa mezz’ora, dopo procedete al risciacquo con acqua tiepida.

Ricordate che l’argilla non fa miracoli, non pensate che dopo averla utilizzata non avrete più la cellulite. E’ opportuno seguire una sana ed equilibrata alimentazione, inoltre, praticare anche un’attività fisica, mirata per combattere la cellulite.

L’argilla è un componente poco aggressivo, quindi si può applicare senza particolari problemi. L’unico consiglio è di chiedere sempre il parere di un medico specialista come il dermatologo, che saprà consigliarli al meglio, se utilizzarla.

Come realizzare una maschera fai da te: step by step

L’argilla verde come visto, può essere utilizzata per curare la pelle del corpo e viso, potete prepararla a casa senza alcuna difficoltà, ecco come.

Innanzitutto dovete acquistare la materia prima l’argilla verde in polvere, sia on line che in erboristeria. In base al tipo di trattamento cambia, se avete la pelle grassa potete acquistare l’argilla verde ventilata in polvere o essiccata al sole è un’argilla ancora più pura delle altre. E’ specifica per le pelli grasse perchè va ad assorbire il sebo e ne regola la produzione.

1-Maschera pelli grasse: mescolate 3 cucchiai di argilla verde con un pò di acqua e lasciate agire per 15 minuti. Unite 2 cucchiaini di miele e mescolate energicamente, dovrete ottenere una consistenza densa, ma non troppa, perchè dopo dovrete applicarla la viso senza problemi. Dovrà agire per circa 10 minuti, poi si sciacqua con acqua tiepida.

2- Maschera per acne e punti neri: in una ciotolina versate un pò di acqua e 2 cucchiai di argilla e lasciate riposare 15 minuti, ma non dovete mescolare. Trascorso il tempo, unite un cucchiaino di miele, 2 cucchiaini di succo di limone e una goccia di olio essenziale di pompelmo. Con una spatolina, mescolare energicamente ed in modo continuo, fino a quando la consistenza non sarà densa. Applicate sul viso e lasciate agire per 10 minuti o quando si seccherà, sciacquate con acqua tiepida.

3-Impacco anti-cellulite: dovete l’infuso di tè verde, mettete in una ciotolina e mescolate con 4 cucchiai di argilla, un cucchiaio di olio di oliva e un pò di fondo di caffè. Mescolate con una spatolina e quando otterrete la giusta consistenza unite sia 2 gocce di olio essenziale di rosmarino che un cucchiaio di olio di oliva. Applicate bene sulle zone interessate, lasciate agire per 15 minuti e poi risciacquate.

4-Maschera viso riequilibrante: perfetta per dare luminosità al viso. Mettete in una ciotola l’argilla in polvere con un pò di acqua e lasciate idratarla per almeno 20 minuti. Poi unite 3 cucchiai di argilla verde, 2 cucchiai di yogurt bianco naturale e un cucchiaino di miele. Mescolate bene energicamente, poi applicate al viso e lasciate agire per 10 minuti, poi sciacquate e idratate bene il viso con crema.

Adesso avete le idee più chiare su come utilizzare al meglio l’argilla verde.