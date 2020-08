Uomini e Donne, Aurora minacciata da un ex del Trono Over: lo sfogo

Uomini e Donne, Aurora minacciata da un ex del Trono Over: lo...

Aurora Tropea, dama del Trono Over di Uomini e Donne, è stata minacciata e truffata da un ex cavaliere con cui ha avuto una conoscenza.

Aurora Tropea è una delle dame che ha preso parte all’ultima stagione del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, che si è fatta notare più per le sue discussioni con Gianni Sperti che per le sue conoscenze, nelle scorse ora ha ammesso di essere stata truffata e minacciata da un ex cavaliere con cui aveva iniziato una breve relazione. La notizia, come facilmente immaginabile, ha fatto rapidamente il giro del web, creando non poco scalpore, ma com’è successo nel dettaglio?

Aurora, quando il programma di Maria De Filippi andava ancora in onda prima del consueto periodo di vacanza, aveva iniziato una relazione con Giordano Martelli. Anche se a telecamere spente i due non sono riusciti a vedersi più di tanto a causa di alcuni problemi economici da parte di lui e fin qui non c’è assolutamente niente di male.

Peccato che la dama racconti che l’uomo si sia poi recato al suo negozio, in compagnia dei suoi bambini, chiedendole di potergli prestare dei soldi in quanto non poteva acquistare un regalo per sua figlia. La dama del Trono Over ha scelto quindi di prestargli ben 100 euro. Soldi che però non le sarebbero mai stati restituiti e quando lei avrebbe provato a richiederli indietro non solo non li avrebbe riavuti, ma lui l’avrebbe perfino minacciata e bloccata su tutti i social.

“Lui si è presentato al negozio da me con i suoi bambini, confidandomi che era il compleanno di sua figlia e purtroppo non aveva i soldi per poterle fare un regalo” ha esordito Aurora Tropea di Uomini e Donne truffata da un cavaliere del Trono Over. “Io, che sono una persona buona e che spesso mi ritrovo a fare beneficenza, ho scelto di prestargli cento euro” ha spiegato la dama. “L’ho fatto con tutto il cuore, anche perché cento euro non mi cambiano la vita, ma comunque me li sudo” ha concluso l’acerrima nemica di Gianni Sperti, che di recente è diventato virale per aver cambiato look, aggiungendo che lui l’ha subito bloccata e minacciata. Tanto da far intervenire la sua amica, e collega di studio, Veronica Ursida.

Aurora Tropea di Uomini e Donne truffata: Veronica Ursida interviene

Veronica Ursida, una delle amiche di Aurora Tropea del Trono Over, sarebbe intervenuta contattando Giordano Martelli di Uomini e Donne, visto che lei non poteva più essendo stata bloccata da ogni social.

Veronica si sarebbe limitata a chiedergli di comportarsi da uomo e di non reagire in questo modo, sperando dalla sua vita per restituirle i soldi che le spettano.

“Veronica gli sta mandando dei messaggi dal suo telefono, gli sta chiedendo di fare l’uomo“ ha esordito la dama, riportando ciò che avrebbe scritto la sua amica, che di recente è stata vittima di un enorme malinteso. “I suoi genitori dovrebbero vergognarsi di avere un figlio così, i miei invece mi hanno insegnato i principi, dei valori. Lui invece mi sta minacciando e mi prende anche in giro dicendomi che devo andare a casa sua e che è lì che mi aspetta a braccia aperte“ ha raccontando la dama spiazzando i suoi fedeli sostenitori.

“Sappi che non mi fai paura, sei un uomo piccolo, sei nulla” ha concluso Aurora Tropea furiosa. “Sei un morto di fame e tale rimarrai” ha aggiunto.

Almeno per il momento il cavaliere ha preferito non replicare di fronte a questi forte accuse sul suo conto.