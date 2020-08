Can Yaman bello come il padre: le foto che fanno impazzire i...

Can Yaman bello come il padre Guven: le foto circolano sui social e fanno impazzire i fans dell’attore turco di Daydreamer.

Can Yaman è ormai diventato un sex symbol, amatissimo dalle donne non solo in Turchia, ma anche in Italia grazie al fotografo che interpreta in Daydreamer in cui presta il volto ad un fotogrago dolce e dal fascino irresistibile. Una bellezza, quella dell’attore turco, che ha ormai conquistato tutti, ma avete mai visto il padre Guven? Dalle foto pubblicate sui social sia da Can Yaman che dal papà, la bellezza da parte del dna familiare.

Can Yaman di Daydreamer bello come papà Guven: boom di like per padre e figlio

Can e Guven Yaman incantano i fan con la foto che vedete qui in alto pubblicata dallo stesso attore di Daydreamer quando ancora recitava nella soap opera che sta facendo conoscere al pubblico italiano anche la spettacolare Demet Özdemir. Nella foto, infatti, Can sfoggia ancora i capelli lunghi, gli stessi che ha nella soap opera trasmessa tutti i giorni su canale 5 mentre ora ha optato per un look più elegante con i capelli corti.

Lo scatto in cui posa accanto al padre Guven che, davanti all’obiettivo assume la stessa posa del figlio, sfoggiando un fascino che il trentenne dimostra di aver ereditato proprio da lui, ha portato a casa più di 369mila like. Padre e figlio sono molto legati e il signor Yaman, sui propri profili social, condivide tutti i lavori del figlio che ha cercato di seguire le sue orme prima d’intraprendere la carriera da attore.

Guven Yaman, infatti è un avvocato e Can, prima di capire di voler fare l’attore, si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe iniziando a lavorare come praticante procuratore. La passione per la recitazione, però, ha preso il sopravvento facendogli abbandonare la carriera legale per sposare quella artistica.

Il padre, però, l’ha sempre sostenuto in tutte le sue scelte e i due sfoggiando non solo lo stesso fascino, ma anche grande feeling come si evince dalle foto che entrambi condividono sui social. Se, dunque, Can Yaman diventerà un concorrente del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini potrebbe approfittarne invitando in studio proprio papà Guven.