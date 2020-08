Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Ecco come stanno le cose

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono in crisi o si sono presi semplicemente un periodo di “tregua” l’uno dall’altra? I sospetti corrono sui social.

Quando si sono fidanzati, nel 2017, nessuno era pronto a scommettere sulla durata della loro relazione, eppure Cecilia e Ignazio hanno dimostrato di essere una coppia solida che non si fa mettere pressione dall’esposizione mediatica.

Fin da subito, infatti, i due hanno parlato del loro sogno di metter su famiglia e di voler avere un bambino (quando sarà il momento). Sono andati a vivere insieme a Milano e finora non hanno mai tradito lo spirito con cui hanno cominciato la loro relazione. Gli ingredienti principali sembrano essere tre: divertimento, complicità e grande affinità sia dal punto di vista sessuale sia da quello professionale.

Non troppo tempo fa infatti i due si resero protagonisti di un succulento gossip ambientato nella loro camera da letto: da una fotografia scattata da Cecilia si scoprì che sul comodino era stato lasciato in bella vista un “giocattolino” per niente innocente. Dopo aver indirettamente dimostrato che la passione tra le lenzuola è ancora quella del primo giorno, i due hanno anche continuato a lavorare insieme in occasione di servizi fotografici e altri impegni di spettacolo.

Il momento di metter su famiglia è sempre più vicino? Sembrava di sì, eppure da qualche tempo i due sono piuttosto freddi sui social e già si sono cominciate a diffondere voci su una brutta crisi che starebbe incrinando il loro rapporto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la crisi “svelata” dai social

Cecilia e Ignazio hanno costruito la propria popolarità sui social e attraverso i social: per questo motivo è comprensibile che siano sempre molto attivi su Instagram, dove concentrano la maggior parte dei loro post.

Questo però li espone al rischio di essere “spiati” dai follower che, proprio attraverso le loro mosse social, sono pronti a scommettere sull’andamento del loro rapporto.

Tra l’altro, non troppo tempo fa si era cominciata a diffondere la voce che Cecilia Rodriguez fosse incinta. Le voci erano state rafforzate anche da un’affermazione di Francesco Moser, che dichiarò ai giornali di essere in attesa del quarto nipote.

La bella Cecilia si è trovata costretta a spiegare che, anche se dalle fotografie sembrava un po’ appesantita, non si trattava di un arrivo imminente della cicogna ma di qualche chilo in più preso durante la quarantena.

Messa malinconicamente da parte la speranza che nasca presto un cuginetto per Santiago, i follower negli ultimi giorni si sono concentrati su un comportamento piuttosto strano: Cecilia e Ignazio non si stanno scambiando “segnali” social.

I due sono infatti sempre molto attivi sui profili l’uno dell’altra, e si inviano dediche, like e messaggi di vario tipo. Ultimamente queste interazioni sono diventate sempre meno e, come se non bastasse, i due stanno trascorrendo vacanze separate.

Cecilia ha trascorso qualche giorno in Costiera Amalfitana e a Capri insieme a Belen e a Santiago, che ha anche dimostrato di avere un talento da fotografo probabilmente ereditato dal padre Stefano.

In questi giorni però Cecilia si è spostata nella provincia di Verona, non lontano dal Lago di Garda, in un resort che ha visto ospite anche suo fratello Jeremias.

In tutto questo, dopo una settimana passata con Cecilia e altri amici alle Isole Eolie, Ignazio Moser è sparito dai radar e da diverso tempo i follower di Cecilia stanno chiedendo alla modella di spiegare i motivi dell’assenza del suo fidanzato.

Ignazio intanto è tornato alla sua vecchia passione per la bicicletta e si è fatto fotografare in perfetta tenuta sportiva in Trentino, su una delle cime delle Dolomiti. Ignazio è in compagnia di diversi amici e probabilmente della famiglia.

Cecilia per ora non ha dato spiegazioni, forse sperando che la bolla del gossip si rompa da sola nel momento in cui lei e Ignazio torneranno a farsi fotografare insieme e, ovviamente, nemmeno Ignazio si è sbilanciato: del resto il Moser non ha mai amato particolarmente scrivere della propria vita privata sui social.