Uomini e Donne: Gianni Sperti cambia look e diventa virale sul web

Gianni Sperti di Uomini e Donne ha deciso di cambiare look diventando biondo, ma non avrebbe mai immaginato di diventare virale sul web per questo.

Gianni Sperti a breve tornerà sul piccolo schermo degli italiani per i nuovi appuntamenti di Uomini e Donne, ma prima di approdare negli studi Elios di Roma, l’opinionista ha voluto dare un cambiamento drastico al suo look diventando biondo!

La scelta ha spiazzato così tanto, ma al tempo stesso divertito, il popolo della rete che ha fatto diventare Gianni uno di personaggi virali del momento. Non sono mancate, infatti, le parodie su di lui. Il primo tra tutti a realizzarle è stato il portale Trash Italiano che ha mostrato il cambio look dell’opinionista paragonandolo alla hair stylist a Tabatha Coffey, protagonista dello show Tabatha Mani di Forbice, ma non solo.

Alcuni utenti della rete lo hanno paragonato a Carmen Russo, mentre altri hanno precisato che ad aver cambiato look non è stato Gianni ma Tina Cipollari, che di recente ha sbottato su Instagram, che si è limitata a cambiare i capelli. Anche quest’ultima ha commentato il cambio look di Gianni Sperti, scrivendo un messaggio di testo incompleto. “Ma cosa ti dice a te”.

“Ma cosa volevi dire?” ha replicato l’opinionista di Uomini e Donne, che ha anche spiegato il perché di tale scelta. Scelta che è stata però apprezzata da Karina Cascella e Valeria Marini, che trovano Gianni bello più che mai.

Gianni Sperti di Uomini e Donne diventa biondo: “Dovevo cambiare”

Gianni Sperti, come anticipato, ha spiegato perché ha deciso di cambiare drasticamente il suo look. Il motivo, oltre che alla voglia di vedersi un po’ diversi allo specchio perché stanco di vedersi sempre uguale, è da riscontrare nell’inizio di un nuovo capitolo della sua vita. L’opinionista del Trono Classico e Trono Over ha voluto dare un taglio netto con il passato, che piaccia o meno.

“Ho voluto cambiare. Mi hanno sempre detto che sono una persona camaleontica, così ho voluto cambiare un po'” ha esordito Gianni Sperti sul suo cambio look. “Ogni tanto mi fa bene, anche perché mi da noia vedere sempre la solita immagine allo specchio” ha proseguito l’opinionista. “Ogni tanto ho bisogno di dare una svolta, di qualche novità, un po’ come quando si fanno i traslochi” ha aggiunto.

“Non so se lo sapete, ma io amo cambiare casa e il suo arredamento. Così mi sembra di iniziare sempre un nuovo capitolo della mia vita” ha confidato l’opinionista, che non molto tempo fa si è lasciato andare ad un lungo sfogo. “Anche se questo mio modo di essere non fa impazzire proprio tutti, non ho alcuna intenzione di voler cambiare questo aspetto di me. Continuerò sempre a fare quello che sento dentro di me, mi rigenera” ha ammesso Gianni Sperti di Uomini e Donne.

“Probabilmente tendo a cambiare qualcosa di me o di quello che mi circonda quando ho voglia di cancellare qualcosa” ha poi confidato l’opinionista di Maria De Filippi. “O meglio dimenticare un episodio o una sensazione del passato che mi risulta scomoda. Come ad esempio il brutto momento che tutti abbiamo attraversato e che stiamo ancora vivendo” ha concluso.

“Dentro di me conservo ancora quel briciolo di follia che mi permette di sentirmi vivo e libero“ ha aggiunto, spiazzando i suoi fedeli sostenitori che non si aspettavano di certo di vederlo biondo.

Gianni Sperti ha cambiato look prima di Uomini e Donne e la scelta di tingere i capelli di biondo non è risultata particolarmente vincete agli occhi del pubblico della rete che da tempo lo segue, ma lui e alle persone che vuole bene piace. Questo, dopo di tutto, resta l’aspetto più importante. Chissà se l’opinionista terrà questo nuovo colore anche durante il corso delle registrazioni del dating show di Maria De Filippi o se tornerà alle origini per l’occasione. E soprattutto: i continui litigi con Armando Incarnato continueranno anche durante il corso della nuova stagione?