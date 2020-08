Che sia più piccolo o più giovane non conta: tu ed il tuo partner non siete nati nello stesso anno. La differenza d’età può essere d’aiuto?

Il mondo delle relazioni è vario e personale: ognuno ha le sue e le gestisce come vuole.

O almeno così crediamo!

Spesso infatti, a complicare la nostra relazione, ci si mette la famiglia, la società e tutta una serie di miti e leggende che ci creano dei preconcetti difficili da superare.

Le coppie con grande differenza sono spesso malviste: ma è vero che gli anni di differenza… complicano la situazione?

Differenza d’età: tutta la verità

Vi abbiamo già raccontato quale sia il numero di anni di differenza precisi tra partner per avere la coppia perfetta.

Ma se tra voi e il vostro partner ci sono tanti anni di differenza, non dovete ancora iniziare a preoccuparvi!

Uno dei motivi che, a quanto pare, fa scoppiare le relazioni tra persone con età diverse è il denaro ed i problemi finanziari.

Sembra sia proprio questo il motivo per cui queste relazioni vengono sconsigliate!

Certo, avere obiettivi, priorità e necessità differenti non aiuta le relazioni e quando si ha a che vedere con stili di vita estremamente diversi il discorso si complica.

È importante tenere a mente, però, che in una relazione conta soprattutto il dialogo e la sincerità.

Se le vostre necessità sono differenti ma ben chiare non dovreste avere problemi!

I rischi di una relazione di questo tipo sono altri: state attenti a non finire in una relazione co-dipendente. Questo può succedere perché uno dei due può facilmente occupare una posizione di potere rispetto all’altro.

Sta invece emergendo come questi anni di scarto possano essere il motore per mantenere la coppia sempre viva: quando esperienze ed idee si confrontano non c’è certo il rischio di annoiarsi!

A quanto pare, infatti, parlare con qualcuno che non ha i nostri stessi riferimenti culturali e sociali ci aiuta a rimanere giovani!

Anche l’intimità beneficia dello scarto d’età: se è vero che per vivere i rapporti intimi c’è bisogno di mantenere una mentalità da novellini allora non c’è niente di meglio di un partner giovane!

Al contrario, chi sceglie un partner più anziano sceglie qualcuno con un grande bagaglio di esperienze e varietà. Niente di più intrigante!

Insomma, nessuno può scegliere per voi il partner perfetto ma è importante non aver paura dei luoghi comuni e finire intrappolati nei pregiudizi.

A ognuno il suo!