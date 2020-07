A tutti capita di vivere momenti di smarrimento in coppia e di certo il prolungato periodo di quarantena non ci ha aiutato a vivere l’intimità con il partner in leggerezza. Scopri come la filosofia mindfulness può aiutarti a risolvere i tuoi problemi!

Fatichiamo a rendercene conto ma lo stress della vita quotidiana può avere gravi conseguenze anche sulla nostra relazione.

Quante volte la serenità del nostro rapporto con il partner è stata messa in crisi dalle preoccupazioni della vita di tutti i giorni ?

L’ansia e la fatica mentale e fisica possono tradursi non solo in incomprensioni ma anche in stanchezza e diminuzione del desiderio.

È importante, quindi, prendersi del tempo per riconoscere i problemi ed allontanare le energie negative dal nostro rapporto: ma come possiamo fare?

La risposta sembra arrivare dalla mindfulness. Scopriamo insieme di cosa si occupa!

Filosofia mindfulness: cos’è e come può aiutare la nostra relazione?

Vivere mindfulness significa vivere in piena coscienza di noi stessi e del nostro corpo: troppo spesso, infatti, ci ritroviamo distratti e poco recettivi di fronte alle esperienze della vita quotidiana.

Chi sceglie di seguire questa filosofia sceglie di affrontare con consapevolezza e senza pregiudizi ogni aspetto della giornata.

In che modo questa filosofia può aiutarci a vivere meglio la nostra intimità?

Ve lo avevano già detto: non fare l’amore per troppo tempo può avere delle conseguenze.

Per spezzare il circolo vizioso e ritrovare la complicità della coppia può essere utile adottare la filosofia mindfulness anche durante i nostro rapporti intimi.

Per prima dobbiamo abituarci a non giudicare: siamo troppo abituati a ricercare un risultato e a valutare (noi stessi e gli altri) se non lo raggiungiamo.

Questo tipo di pensieri ci allontana dalla bellezza del momento e ci impedisce di sfruttarlo a pieno.

Poi bisogna allenarsi, di nuovo, a percepire tutto come se fosse la prima volta: bisogna tornare principianti! Non dobbiamo cascare nella ripetizione e nel meccanismo; per vivere a pieno il rapporto è importante mantenere una mentalità aperta e curiosa.

Certo, non tutti i dubbi e le problematiche possono essere risolte tramite la meditazione. Avevamo già sfatato tanti preconcetti e leggende sull’intimità rivolgendoci ad un esperto ma chiedere l’aiuto di un professionista è sempre necessario quando siete in difficoltà.

L’importante, quando vorrete iniziare a praticare la filosofia mindfulness, è rivolgersi ad un professionista che possa insegnarvi le tecniche di respirazione necessarie.

E se per ora non avete sottomano l’esperto, che ne dite di provare qualcosa di nuovo con il partner, magari una piccola trasgressione per ravvivare il rapporto?

di Federica Caliendo