Spaghetti con le polpette di melanzana, un primo piatto alternativo alle classiche palline di carne con il sugo di pomodoro. Tutto da provare

Anche se può sembrare strano, gli spaghetti con le polpette di carne sono un piatto tipicamente americano che noi abbiamo adottato. Ma invece gli spaghetti con polpette di melanzana sono una ricetta decisamente italiana e mediterranea.

Un piatto completo, ricco di gusto e delle calorie giuste per mettere d’accordo tutta la famiglia. Piacerà ai grandi, ma sarà un modo intelligente per far mangiare le verdure anche ai bambini. E poi è molto pratico anche da portare in spiaggia oppure in giro quando siamo in vacanza. Perché buono caldo, ma è ottimo anche tiepido.

Ingredienti:

320 g spaghetti

500 g pomodorini datterini

una melanzana

70 g formaggio grattugiato

50 g ricotta salata

1 uovo

1 spicchio di aglio

basilico

pangrattato

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Spaghetti con polpette di melanzana ricetta

Preparazione:

Prendete la melanzana, spuntatela e tagliatela a dadini lasciando la pelle. Tritate uno spicchio di aglio e scaldatelo in una padella con un cucchiaio di olio. Poi unite la melanzana con qualche foglia di basilico, regolando di sale e di pepe. Coprite e cuocetela per 15 minuti, poi tiratela su con una schiumarola e schiacciatela con un cucchiaio, riducendola in polpa.

Raccoglietela in una ciotola e mescolatela con la ricotta grattugiata, il formaggio grattugiato e 40 grammi di pangrattato. Sbattete l’uovo e unitelo al composto, poi lavoratelo come per le classiche polpette. Formate tante polpettine e impanatele rotolandole in un piatto con il pangrattato.

Friggetele poche per volta in una padella con olio caldo e tenetele da parte mentre cuocete la pasta. Lavate i pomodorini e tagliateli a metà, poi saltateli in padella con un filo di olio, regolandoli di sale e unendo qualche foglia di basilico, per una decina di minuti.

Scolate gli spaghetti al dente e saltateli insieme con i pomodorini. Completate con le polpettine ancora basilico fresco, poi servite.