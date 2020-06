Ricetta vegetariana | Polpette di melanzane -VIDEO

Le polpette di melanzana sono un finger food gustose e sfiziose e che conquisteranno tutti al primo assaggio. Scopriamo come prepararle in una ricetta semplice e veloce.

Se siete alla ricerca di un secondo piatto gustoso o un antipasto perfetto per accogliere gli amici, le polpette di melanzane sono la ricetta ideale per voi. Il gusto particolare della melanzana si sposerà magnificamente in un dolce abbraccio con il Provolone, un formaggio dal gusto unico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ricetta Vegetariana | Sfogliette di brie e zucchine -VIDEO-

Sarà semplice, veloce e anche economico preparare questa ricetta vegetariana perfetta per grandi e piccini. Un modo sicuro per far gustare le melanzane anche a chi non le ama particolarmente. Se ami la cucina vegetariana, scopri come preparare le uova con gli asparagi.

Come preparare le polpette di melanzane | il video tutorial

Per preparare le polpette di melanzane, avrete bisogno di:

700 grammi di melanzane

1 spicchio di aglio

60 grammi di provolone

4 cucchiai di formaggio Grana grattugiato

1ciuffo di basilico

1 ciuffo di prezzemolo

1 uovo

pangrattato quanto basta

sale quanto basta

pepe nero quanto basta

olio per friggere quanto basta

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ricetta vegetariana | peperoni ripieni -VIDEO-

Per prima cosa si dovranno sbucciare le melanzane e dopo averle tagliate a cubetti, metterle a cuocere per 10 minuti in acqua bollente. Una volta che le melanzane saranno scolate e freddate, potranno essere messe in una ciotola di vetro.

Alle melanzane si uniranno da prima i formaggi, il Provolone e il Grana, il sale, uno spicchio di aglio tagliato finemente, delle foglioline di basilico e di prezzemolo tagliate a coltello e l’uovo.

Si mescolerà tutto fino ad ottenere un composto omogeneo a cui si aggiungerà del pan grattato fino ad ottenere un impasto lavorabile per creare le polpette. Una volta create le polpette, si passeranno nel pan grattato e si tufferanno nell’olio bollente per essere fritte.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ricetta vegetariana | medaglioni di verdure -VIDEO-

Un piatto gustosissimo e davvero piacevoli al palato. Perfette da essere servite con una fresca insalatina e magari condite in una salsina. Scopri come preparare l’insalata di ceci, pomodori e olive.