Ricetta vegetariana | peperoni ripieni -VIDEO

Una gustosa ricetta vegetariana, i peperoni ripieni, un piatto perfetto da servire come antipasto o come secondo piatto.

Se siete alla ricerca di un piatto sfizioso, succulento e semplice da preparare, non perdete la ricetta dei peperoni ripieni vegetariani, perfetti per chi non mangia carne e pesce ma non vuol rinunciare ad un piatto importante perfetto anche per un pranzo in famiglia.

Il sapore protagonista di questa ricetta? Senza dubbio quello della scamorza, sposato con altri ingredienti ottimi e genuini. Scopriamo come preparare i peperoni ripieni seguendo passo dopo passo le indicazioni nel video tutorial! Se ami le ricette vegetariane non perdere Il menu per pranzo e cena vegetariano.

Come preparare i peperoni ripieni vegetariani | il video tutorial

Per preparare i peperoni ripieni vegetariani, avrete bisogno di:

4 peperoni grandi

400 grammi di patate

300 grammi di zucchine

300 grammi di pomodorini

220 grammi di scamorza

timo quanto basta

sale fino quanto basta

pepe nero quanto basta

olio extra vergine di oliva quanto basta

Per prima cosa si dovranno mettere a bollire le patate, l’ingrediente con la cottura più impegnativa. Mentre le patate si lessano e poi si raffreddano, si possono lavare i peperoni e asciugarli. Dopo averli lavati si potrà tagliare la calotta di ogni peperone senza eliminare il picciuolo. Eliminare anche la parte con i semi aiutandosi con un coltellino.

Una volta preparati i peperoni, si potrà pensare al ripieno. Si dovranno lavare e mondare le zucchine per poi grattugiarle a julienne così come la scamorza. I pomodorini andranno lavati e tagliati a pezzettini e le patate andranno schiacciate con una forchetta.

Tutti gli ingredienti del ripieno andranno versati in una ciotola e conditi con olio, sale, timo e pepe. Dopo aver disposto i peperoni in una pirofila, si potranno riempire con il composto ottenuto e poi si spolverizzeranno con della scamorza grattugiata prima di chiuderli.

Cuocere a forno preriscaldato a 200C° per circa 40 minuti. I peperoni si potranno conservare per massino 2 giorni in frigorifero.

(Fonte: Giallo Zafferano)