Ricetta vegetariana | polpette di ricotta al sugo -VIDEO

Una gustosa ricetta vegetariana, delle polpette di ricotta al sugo perfette come secondo piatto che conquisterà tutti al primo assaggio.

Se cercate un’idea gustosa, originale e un piatto che non preveda l’utilizzo di carne e pesce, ecco le polpette di ricotta al sugo, una ricetta vegetariana che piacerà a tutta la famiglia, semplice e veloce da preparare ma anche molto economica.

Scopriamo come preparare queste gustose polpette dal cuore morbido che saranno perfette da servire ben calde e accompagnate da fragranti crostini e foglie fresche di basilico.

Come preparare le polpette di ricotta al sugo | il video tutorial

Per preparare le polpette di ricotta al sugo, avrete bisogno di:

350 grammi di ricotta di pecora

140 grammi di mollica di pane

60 grammi di Pecorino da grattugiare

40 grammi di Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare

2 uova intere medie

1/2 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di prezzemolo da tritare

sale fino quanto basta

pepe nero quanto basta

Per il sugo

750 grammi di passata di pomodoro

1 spicchio d’aglio

basilico quanto basta

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale quanto basta

pepe nero quanto basta

La prima cosa da fare se volete preparare queste gustose polpette di ricotta al sugo, è quella di mettere a scolare in un colino la ricotta per qualche ora, in modo che perda tutto il siero e resti abbastanza compatta da essere lavorata. Dopo averla setacciata, metterla in una terrina.

Alla ricotta si dovrà unire la mollica di pane, l’aglio schiacciato, le uova, il parmigiano grattugiato, il pecorino grattugiato, il prezzemolo tritato ed il sale e il pepe. Amalgamare tutto con una spatola fino ad ottenere un composto morbido e compatto.

Con le mani unte di olio, si formeranno le polpette che andranno adagiate su una teglia foderata di carta da forno. Dopo aver preparato le polpette, si potrà pensare al sugo. In una casseruola mettere un giro di olio extra vergine di oliva e uno spicchio d’aglio. Quando l’olio si sarà ben insaporito, togliere l’aglio e mettere la passata di pomodoro, con pepe, sale e foglie di basilico fresco. Portare a bollore con un fuoco dolce e poi aggiungervi le polpette da far cuocere per circa 10 minuti.

Il piatto sarà gustosissimo e davvero semplice da preparare, unica accortezza, quella di far scolare bene la ricotta prima di utilizzarla. Le polpette andranno servite ben calde e con qualche foglia di basilico fresco.

