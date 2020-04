Per preparare i, iniziate a lavare delicatamente i fiori e poi li asciugate con carta assorbente, eliminate le escrescenze, il gambo, e il picciolo. Dovete lasciare integra la coppa inferiore, per evitare che possa fuoriuscire il ripieno. Poi allargate leggermente i fiori e adagiateli su un tagliere.

Come preparare il ripieno

Dedicatevi al ripieno, poi tagliate a bastoncini la mozzarella e lasciatela colare in un colino, così non rilascia acqua in cottura. Nel frattempo, lavate le zucchine e tagliatele a rondelle, poi lavate il cipollotto, ed affettate finemente con un coltello a lama sottile.

In una padella, riscaldate un filo di olio, aggiungete il cipollotto e lo lasciate rosolare a fiamma bassa per 5 minuti, aggiungete i cubetti di speck e le zucchine che avete tagliato a rondelle. Fate cuocere il tutto per circa 10 minuti, giusto il tempo che le zucchine si ammorbidiscono un pò, aggiungete qualche fogliolina di timo fresco.