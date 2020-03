Ricetta vegetariana | medaglioni di verdure -VIDEO

Un secondo piatto vegetariano e molto gustoso da preparare in modo veloce e con ingredienti genuini. Una ricetta che conquisterà il palato di tutta la famiglia.

Se siete alla ricerca di una ricetta semplice, gustosa e che piaccia a grandi e piccini ecco i medaglioni di verdure, perfetti da servire con una fresca insalatina e che anche i bambini che non amano le verdure gradiranno moltissimo. Le verdure che si utilizzeranno saranno patate, carote e zucchine, niente di più semplice per preparare un secondo piatto ghiotto e anche bello da vedere.

Scopriamo come preparare questi medaglioni di verdura che sono proposti cotti in forno ma che potranno anche essere fritti, per una cena più sfiziosa e un piccolo strappo alla regola.

Come preparare i medaglioni di verdure | il video tutorial

Per preparare i medaglioni di verdure, avrete bisogno di:

150 grammi di patate

1 zucchina

2 carote

1 uovo

2 cucchiai di farina

olio extra vergine di oliva

sale quanto basta

pepe quanto basta

noce moscata

Per prima cosa si dovranno lavare e sbucciare le patate e dopo averle tagliate a cubetti, andranno cotte in acqua bollente per circa 15 minuti. Dopo averle scolate, si potranno schiacciare per ridurle in purea. Aggiustare la purea di patate con sale, pepe e noce moscata e aggiungetevi anche un uovo intero.

Miscelare bene la purea, fino ad ottenere una consistenza omogenea e condita in modo uniforme. Nel frattempo si potranno lavare e grattugiare le carote e la zucchina. Queste verdure andranno stufate in padella con olio di oliva per circa 5 minuti.

Dopo la cottura, anche le verdurine potranno essere aggiunte alla purea di patate e all’impasto si aggiungeranno 2 cucchiai di farina. Su di una teglia foderata di carta forno, si potranno creare dei medaglioni, meglio se con un coppa pasta rotondo. I medaglioni di verdure andranno cotti in forno a 220C° per circa 20 minuti.

Sarà davvero semplice preparare questi ottimi medaglioni di verdure. Un secondo piatto gustoso e anche economico preparato con le verdure che tutti abbiamo solitamente in casa.

