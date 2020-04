Ricetta vegetariana | insalata di ceci pomodori e olive -VIDEO

Una insalata fresca, saporita e completa perfetta da servire con la bella stagione. Protagonisti i ceci, un legume versatile e dal gusto unico.

Una ricetta sfiziosa e perfetta da servire sia per un pranzo veloce che per una cena all’aperto, l’insalata di ceci, pomodori e olive, un gustoso piatto vegetariano semplice da preparare.

Pochi e semplici ingredienti genuini, fanno di questa insalata un piatto completo. Le proteine vegetali dei ceci assieme ai pomodori e ai grassi salutari delle olive, se accompagnati da una fetta di pane integrale, magari tostato, saranno davvero un pasto perfetto e molto gustoso. Il pane integrale, potrà essere preparato in casa in modo semplice e veloce.

Come preparare l’insalata di ceci pomodori e olive | il video tutorial

Per preparare l’insalata di ceci, pomodori e olive, avrai bisogno di:

500 grammi di ceci cotti

500 grammi di pomodori pachino

100 grammi di olive nere

4 cucchiai di olio evo

basilico quanto basta

prezzemolo quanto basta

sale quanto basta

Per prima cosa si dovranno cuocere i ceci, messi in ammollo precedentemente. In alternativa si potranno utilizzare dei ceci in scatola ben sciacquati. Dopo aver messo i ceci in una bella ciotola di vetro, si potranno lavare e tagliare in quattro parti i pomodorini pachino che si aggiungeranno ai ceci.

Le olive, saranno utilizzate in modo davvero unico in questa insalata, una parte di esse infatti verrà frullata assieme all’olio per costituire il condimento dell’insalata. Una volta frullate con un mixer ad immersione le olive con l’olio, la crema ottenuta si verserà sui ceci e i pomodorini e miscelata.

Quindi si potranno aggiungere delle foglie di basilico e un poco di prezzemolo fresco tagliato finemente e aggiustare di sale. Per arricchire ulteriormente l’insalata si potranno aggiungere dei dadini di feta o di mozzarella.

Non vi resta che guardare il video tutorial per preparare questa insalata che conquisterà il palato di grandi e piccini che sarà perfetta anche da portare in ufficio o ad una gita fuori porta. Da provare assolutamente anche l’insalata di carciofi e finocchi, immancabile piatto primaverile.