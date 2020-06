Coppia | Vuoi rompere? Sii originale, fallo con i fagioli magici

Hai capito che è giunto il momento di separare le vostre strade? Puoi scegliere di farlo in modo originale con l’aiuto dei fagioli.

Chi non ricorda la storia della pianta di fagioli magica? qualcuno deve essersi ispirato proprio a lei per inventare il modo di conferire una sorta di poteri magici rivelatori ai fagioli. Ora per mettere fine alla relazione con il partner in modo originale puoi affidarti ad una pianta. Scopri di più in questo articolo.

Fagioli magici per comunicare la decisione al posto tuo

Il Break Up Bean è una trovata estoversa messa a punto dalla compagnia Dune Artisanat. I fagioli annunceranno al partner l’intenzionedi metterefine alla relazione, al posto tuo! Messaggi come “È finita” o “Restiamo amici”, precedentemente incisi nel seme (non chiederci come) appariranno direttamente sui fagioli! 5 giorni al massimo per scoprire questo messaggio pieno di simpatia (e coraggio!). Sarà comunque necessario far germinare il fagiolo: i fobici del giardinaggio dovranno quindi astenersi e trovare un’altra soluzione per dare la notizia.

Se la trovi un’invenzione discutibile non sei il solo, i creatori dei fagioli magici incoraggiano l’acquisto di questo prodotto con una frase cinica incisa nella descrizione dello stesso che dice: “Almeno avranno qualche fagiolo a fargli compagnia”.

Ora sarebbe indubbiamente interessante capirecome un fagiolo posso essere di conforto … in ogni caso se dovessi essere tu a ricevere il ben servito con i fagioli, avrai bisogno dei nostri consigli per superare una una rottura!

Per concludere, se molte relazioni cominciano poprio con il dono di un mazzo di fiori perchè stupirsi se si decide di farle finire con le piante?

E per i tradizionalisti che preferiscono abbinare fiori e piante a parole d’amore, esiste anche la versione romantica dei fagioli, I Love You Bean.