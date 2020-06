Rottura | Voltare pagina non significa iniziare una nuova relazione

Vi siete lasciati e stai ancora soffrendo? il chiodo scaccia chiodo non è la soluzione per ritrovare la felicità..



Esistono due tipi di individui nella nostra società: quelli che vogliono emergere vittoriosi da una rottura ricominciando al fianco di qualcun’altro e quelli che vogliono continuare a vivere, in pace. Naturalmente, le rotture in amore non sono un gioco o una competizione. Per trovare la vera felicità e realizzazione, è essenziale smettere di confrontarci con le persone del nostro passato e andare avanti.

Rottura amorosa: chiodo scaccia chiodo non aiuta a voltare pagina

Spesso ci rendiamo conto di aver superato una rottura solo quando incontriamo una nuova persona o quando il nostro ex trova qualcun altro.

Tutti vogliono sentirsi desiderati e desiderabili da nuove persone alla fine di una relazione. Abbiamo imparato a misurare il superamento o meno di una rottura in funzione alla nostra capacità di trovare rapidamente una nuova persona da amare, ma in verità, voltare pagina non significa necessariamente entrare in una nuova relazione.

Non si tratta di rimettersi in gioco e riprendere il giro degli appuntamenti. Né si tratta di innamorarsi di una persona nuova e di riempire il vuoto in famiglia e presentarlo ai propri cari.

Voltare pagina significa prendere il controllo della propria vita. E se per te l’unico modo per farlo è incontrare qualcuno, allora probabilmente hai problemi più importanti da risolvere che sapere se sei uscito vittorioso o no da quella relazione.

Volatare pagina significa investire su te stesso, sulla tua vita in un modo da non essere più influenzato dalla relazione che hai condiviso con l’ ex. Significa fare le proprie scelte indipendentemente da lui, decidere senza la sua approvazione, perseuire i propri desideri e apportare grandi cambiamenti, indipendentemente da ciò che pensa il proprio ex.

Potrebbe capitare anche a te di ritrovarti a quasi tre anni dopo la fine della tua ultima lunga relazione, e di credere di essere single pur non avendo voltato pagina.

Tre anni in cui sei uscito con altre persone, tutti appuntamenti che però non hanno mai portato a relazioni. Treanni in cui avuto qualche flirt, ma non avrai mai voluto fare sul serio pensando che la tua mancanza di interesse per un impegno serio significasse che non avevi semplicemente ancora guarito le tue ferite. Fino al giorno in cui lo incontrerai per strada e ti renderai conto che ti eri praticamente dimenticata di lui.

A metà strada tra una mossa, un cambiamento di carriera, diversi mesi di viaggio e molte riflessioni personali, non avrai più il cuore spezzato. Sarai di nuovo felice, da solo. Tirenderai conto di aver completamente voltato pagina, senza accorgertene.

Tutto succederà senza che tu abbia un’altra relazione. Non avevi bisogno di nessun altro per stare meglio. Andare avanti, per te, non significava impegnarti con qualcun altro, ma impegnarti solo con te stesso.

Bisogna ripartire da se stessi, trovare un nuovo appartamento che ti piace e decorarlo esattamente come vuoi tu oppure pianificare un trasferimento in una nuova città senza considerare il suo impatto sulla vita di qualcun altro.

In realtà, voltare pagina non significa la stessa cosa per tutti. Per alcuni, significa innamorarsi perdutamente di qualcun altro, per altri, significa costruire una vita indipendente.

Ad ogni modo sei certo di esserne uscito fuori quando i tuoi pensieri non sono più fissi sul tuo ex. Quando la tua mente smette di immaginare i modi per riconquistarlo. Quando la tua vita si è sottilmente evoluta in cose più grandi e migliori e ti concentri solo su di esse.

La verità è che guarisci il giorno in cui smetti di pensarci, perché tutto quello che ti succede dopo questa rottura è diventato molto più interessante per te che guardarti indietro.

