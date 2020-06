Chanel crea il rossetto da indossare sotto la mascherina

‘La rouge ultra tenue’, Chanel da sempre brand precursore dei tempi, ha creato un rossetto no transfer che può essere tranquillamente indossato sotto la mascherina.

L’emergenza Covid-19 ha creato moltissimi cambiamenti nella vita di tutti noi, soprattutto delle donne che si sono ritrovate a far fronte ad un ‘lockdown’ che le ha viste impegnate a gestire intere famiglie a casa. Quello a cui le donne non sono disposte a rinunciare è senza dubbio il makeup, un vezzo tutto in rosa che anche durante i periodi più pesanti di questi ultimi mesi ha regalato un sorriso e un momento di ‘normalità’ a tutte.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Makeup inverno 2020 | la base trucco perfetta

La mascherina sarà un accessorio che ci accompagnerà per molto tempo, per questo Chanel, ha pensato di creare un rossetto no transfer che si può indossare sotto la mascherina senza aver paura di sporcarsi. La rouge ultra tenue di Chanel, arriva nei beauty delle donne come un ‘pronto soccorso’ in un momento in cui il cosmetico più amato al mondo ha subito un abbandono forzato da parte di milioni di donne. Scopri come avere labbra carnose senza bisturi.

La rouge ultra tenue di Chanel | il rossetto che si può indossare sotto la mascherina

‘La Rouge Ultra Tenue’ di Chanel, una tinta labbra dalla texture avvolgente e dalle tonalità praticamente infinite che presto sarà nella borsetta di moltissime donne. Un rossetto a lunga tenuta pensato per essere indossato sotto la mascherina senza aver paura di fastidiosi incidenti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Eyeliner | tutto sul trend makeup inverno 2020

Il rossetto si presenta in forma liquida, in un packaging che prevede due componenti, la prima dove si può prelevare una tinta labbra che risulterà, una volta asciutta, davvero tenace, ed una parte, dove si potrà prelevare un gloss dal finish ultra brillante. Il concetto che è racchiuso in questo cosmetico è quello di poter indossare la tinta labbra quando si esce da casa e sotto la mascherina e nel momento in cui si arriverà a destinazione, nel luogo dove la mascherina potrà essere tolta, un tocco di gloss, regalarà una straordinaria brillantezza alle labbra.

Per una tenuta perfetta di qualsiasi rossetto, le labbra dovranno essere lisce, vellutate ed idratate e per questo avere l’abitudine di eseguire uno scrub settimanale e di utilizzare un burro di cacao ogni giorno, assicurerà delle labbra perfette per essere truccate.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ombretto marrone | il trend occhi per l’inverno 2020

Il rossetto ‘La Rouge Ultra Tenue’ di Chanel è in vendita nelle Beauty Boutiques Chanel e sul sito di e-commerce al prezzo di € 35.00 circa. Se ami il rossetto, scopri cosa contengono i rossetti prericolosi per la nostra salute.