Matrimonio fai da te | Il festoncino di confetti -VIDEO

Il Matrimonio è senza dubbio un momento meraviglioso che una coppia vive. Realizzare le decorazioni a mano regalerà grandi soddisfazioni. Scopriamo come realizzare ed utilizzare il festoncino di confetti.

I confetti, protagonisti assoluti di un matrimonio, una parentesi dolce fra le parole ‘per sempre’ che negli ultimi anni sono diventati una parte molto importante del ricevimento nuziale con la ‘confettata’ una tavolata di confetti di diversi gusti e colori che gli invitati possono gustare e portare a casa riempiendo scatoline o bustine messe a disposizione per loro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Idee matrimonio | Zona chill-out per un momento di relax degli ospiti

Il festoncino di confetti, è una decorazione davvero molto originale e poco diffusa, che sicuramente attinge le sue origini dal passato, ma regala al ricevimento e al matrimonio un tocco di frizzante romanticismo, soprattutto perché è una decorazione floreale che si può davvero utilizzare in diversi modi. Se cerchi un’idea carina ed originale per accogliere gli ospiti durante durante il ricevimento, scopri le etichette con i nomi per farli conoscere meglio tra loro.

Matrimonio | Come realizzare ed utilizzare il festoncino di confetti

Il festoncino di confetti è una decorazione davvero meravigliosa, che può davvero essere utilizzato in moltissimi modi durante il matrimonio, primo fra tutti, decorare l’angolo delle bomboniere, ma anche quello della confettata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Idee matrimonio originale | Beauty corner, angolo bellezza per invitate

Questo cordoncino formato da confetti, tulle e fiori può essere utilizzato anche per decorare la torta nuziale, unire le decorazione floreali tra un banco e l’altro della chiesa, essere protagonista della decorazione della tavola sia degli sposi che degli ospiti. Potrà essere personalizzato scegliendo un tulle colorato e dei fiorellini diversi. Per un matrimonio dall’animo folk e festeggiato all’aperto, potrà essere realizzato con fiori semplici come margherite e con confetti colorati e il colore potrà essere un ‘motivo’ che verrà richiamato in tutti i particolari della cerimonia.

Via libera alla fantasia, sia nella realizzazione che nell’utilizzo del festoncino di confetti. Scopriamo come realizzarlo seguendo il video tutorial.

Per realizzare il festoncino di confetti, avrete bisogno di:

nastro di tulle

confetti

colla a caldo

nastrino di organza

fiorellini artificiali

forbici

filo in poliestere

cartoncino quadrato

Per prima cosa si ricaveranno dei quadrati dal nastro di tulle dei quadrati che serviranno per ricoprire ogni singolo confetto. Una volta ricoperti i confetti con il tulle e legati con il filo questi dovranno essere legati al nastrino di organza, utilizzando la dima di cartoncino quadrata per rispettare sempre la stessa distanza tra un confetto e l’altro. Una volta legati i confetti, si potrà incollare un piccolo fiorellino nello spazio tra loro e l’effetto finale sarà davvero romantico e raffinato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Timbro personalizzato per un matrimonio unico nel suo genere

Creare delle decorazione fai da te per il proprio matrimonio, contribuisce non soltanto ad un piccolo risparmio economico ma anche a creare un bagaglio di bellissimi ricordi dal valore inestimabile. Scopri delle idee per creare un kit da disegno per intrattenere i bambini durante il matrimonio.