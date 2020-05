Per intrattenere i bambini durante un matrimonio ci vogliono spazi appositi e qualche piccola idea di gioco come i kit da disegno.

Parlando di matrimonio un discorso assai approfondito lo merita la voce “intrattenimento“.

Il ricevimento deve esser in primo luogo un’occasione di gioia, svago e convivialità, un modo per stare insieme a chi si ama e festeggiare il lieto evento.

Ciò richiede ovviamente una grande cura del dettaglio, una buona pianificazione e attenzione alle esigenze di tutti

SULLO STESSO ARGOMENTO: 5 consigli per il matrimonio perfetto

Se infatti ci si affanna tanto per creare menù a prova di ospiti vegetariani, celiaci e intolleranti al lattosio, si pensa alla musica più gradevole per ogni fase della festa e a cadeaux che gli invitati possano subito apprezzare, perché non si dovrebbe pensare anche agli invitati più giovani?

Già proprio loro, i bambini. Spesso si pensa a menù che possono soddisfare i loro gusto ma quasi mai si pensa al loro divertimento. Noi abbiamo deciso di farlo.

Ecco qualche proposta interessante che abbiamo scovato e che potrebbe illuminarvi.

Bambini al matrimonio: intrattenimento con tavoli e kit da disegno

Un matrimonio è un giorno di festa e tale deve esser per tutti, dagli sposi all’ultimo degli invitati.

Ciò comprende naturalmente anche il divertimento degli ospiti più piccoli, i bambini, quelli che di solito rischiano di rimanere un po’ in disparte o di ostacolare lo svago dei più grandi.

Stare con figlie e figlie rischia infatti di monopolizzare un po’ l’attenzione dei genitori che così, preoccupati di badare ai piccoli e far attenzione che non si facciano male e non combinino danni, finiscono per perdersi parte del divertimento. I bambini, da parte loro, hanno difficoltà a trovare occasioni di divertimento e rischiano così di annoiarsi anzitempo.

Per uscire dall’impasse occorre allora che gli sposi predispongano sin da subito parte dell’intrattenimento appositamente per i più piccoli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Matrimonio | Organizzarlo in meno di 6 mesi? Ecco come fare

In caso di gruppo di bambini più numerosi, è sempre consigliato affidarsi e affidarli ad uno o più animatori: costoro non solo trascorreranno con loro tutto il tempo, coinvolgendoli in attività ludiche e ricreative, ma garantiranno anche la dovuta vigilanza per far sì che i piccoli si divertano e i grandi si rilassano e possano godere a pieno dell’evento.

In caso di gruppi meno nutriti di piccoli invitati si può procedere con un’organizzazione più fai da te. Ideale potrebbe esser allestire un apposito angolo per il loro svago, predisponendo magari un tavolo con matite, pennarelli, fogli, disegni da colorare, e chi più nera più ne metta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: IDEE MATRIMONIO: pensiamo al divertimento dei bambini

Unica piccola accortezza qualora optaste per il fai da te sarà predisporre attività “a prova di macchia”.

Anche i più piccoli saranno intervenuti all’evento con abiti selezionatissimi e mamma e papà certo non gradiranno di doverli gettare via dopo un singolo uso.

Evitate allora acquarelli, tempere e preferite gessetti e pastelli, decisamente meno rischiosi.

Per dare varietà potete poi aggiungere bolle di sapone, qualche giocatore di società e maschere per giocare ai supereroi.

Basterà veramente poco per trasformare un matrimonio in un’occasione di divertimento veramente per tutti, grandi e piccini.

Importante, come sempre, sarà programmare per tempo ogni dettaglio affinché tutto risulti impeccabile.