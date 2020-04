Bomboniere e segnaposto | Cadeaux originali per gli invitati alle nozze

Cadeaux originali per gli invitati che possono presentarsi come bomboniere, segnaposto e affini a patto di essere graziosi, originali e personalizzabili.

Organizzare un matrimonio prevede l’onere di pensare a numerosi dettagli. Un evento curato si basa infatti sulla precisione nel mettere in scena una serie di particolarità ben ponderate, quelle che colpiranno l’immaginazione degli ospiti e concorreranno nel lasciare un meraviglioso ricordo delle nozze.

Già perché proprio il ricordo è ciò che, in fin dei conti, si mira a coltivare: domani sia gli sposi che i loro ospiti vorranno ripensare a quel giorno come a un momento a dir poco magico.

Importante sarà allora selezionare con cura ciò che, per eccellenza, è votato proprio a ricordare: i cadeaux per gli invitati.

Bomboniere, segnaposto e piccoli doni sono quel che rimane del gran giorno, sarà allora bene fare in modo che siano dettagli veramente impeccabili e nel settore Wedding impeccabile spesso coincide con originale.

Quali sono allora i doni più originali del momento a disposizione degli sposi? Scopriamo insieme qualche interessante idea.

Cinque bomboniere e segnaposto per un matrimonio originale

Piccoli oggetti della vita di tutti i giorni che grazie a un grazioso packaging e a un’efficace personalizzazione si trasformano in perfetti segnaposto o, perché no, in bomboniere originali e che renderanno molto felici gli ospiti.

Il mondo del web garantisce numerose opportunità da questo punto di vista: diversi siti consento non solo di ordinare cadeaux in grande quantità ma anche di personalizzarli con immagini, iniziali degli sposi e tutto ciò che si desidera.

Tra le opzioni di cui vi abbiamo già parlato ci sono le bomboniere alimentari, vasetti di olio, miele, confetture e chi più ne ha più ne metta che risultano essere un gradito dono per gli ospiti (che potranno poi scegliere se gustarle o conservarle) nonché un valido supporto alle piccole produzioni locali, magari anche biologiche.

Le alternative però non si fermano qui. Oggi ve ne illustriamo cinque semplici e molto originali

Le mini caricature personalizzate di ogni invitato;

Segnaposto graziosi e anche simpatici che faranno capire ai vostri ospiti non solo come abbiate curato l’evento nei minimi dettagli ma anche come, ad ogni passo, abbiate pensato a ciascuno di loro personalmente.

I piccoli barattoli di Nutella, meglio ancora se con il nome degli sposi riportato sull’etichetta;

Ammettiamolo, chi non strabuzza gli occhi dinnanzi a un barattolo di deliziosa Nutella? Il nettare degli dei per molti sarà senza dubbio un dono gradito. C’è chi personalizza il barattolo con delle iniziali sull’etichetta ma un’idea originale potrebbe esser abbinarci un cucchiaino o una piccola spatola per spalmarlo sul pane personalizzare questi ultimi.

barattoli con gli infusi del té;

Frutti rossi, tè verde o i più raffinati tè bianco e tè matcha. Tra infusi e affine avrete l’imbarazzo della scelta sull’aroma da scegliere: potrete selezionarne uno solo o creare un vero e proprio mix lasciando che ogni ospite scelga quello più gradito. Importante sarà naturalmente creare un’etichetta ad hoc per l’evento e scegliere un confezionamento curato: barattoli, scatole o sacchetti, a voi l’ardua sentenza.

candele profumate per ambienti con il packaging rigorosamente personalizzato;

Possono esser realizzate conio fai da te o oppure comprate già pronte con diversi aromi tra cui scegliere. In miniatura saranno deliziosi segnaposto ma in formato più grande potrebbero divenire eleganti bomboniere. Forme raffinate, decori raffinati, vere e proprie opere d’arte possono nascere da questa idea a voi poi la scelta finale anche per il confezionamento.

calamite e spille realizzate ad hoc

I classici del mondo dei souvenir si trasformano in un delizioso segnaposto che rimarrà agli invitati come ricordo poco ingombrante e molto grazioso, da mettere sul frigorifero o su un bel giacchetta di jeans. La scelta tricolori, formati e decori certo non manca: a voi la scelta di ogni dettaglio!

Queste dunque solo alcune delle idee più originali che il mondo del web propone attualmente come cadeaux per gli invitati a un matrimonio.

Tra i grandi vantaggi, oltre a ottime possibilità di personalizzazione e ampia scelta, i prezzi spesso assolutamente low cost: un successo garantito e un budget decisamente poco intaccato, che cosa volere di più?