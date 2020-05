Michela Persico | “Fase Due iniziata”, lady Rugani a spasso per Torino

Lady Rugani a spasso con il cane in giro per Torino, Michela Persico inizia così la sua Fase Due dopo l’isolamento.

Non è dato sapere se stava andando a trovare qualche parente, visto che il congiunto (il difensore della Juventus Daniele Rugani) lo ha sempre avuto in casa, ma per Michela Persico la Fase Due è cominciata a tutti gli effetti. Quinto mese di gravidanza inoltrato, la giornalista è pronta a riprendere in mano la sua vita – procedendo per gradi, come impone (fra le altre cose) anche il Governo – dopo la quarantena.

Il COVID-19 per lei e il compagno (si spera) possa essere ormai soltanto un lontano ricordo. Entrambi hanno contratto il virus alcuni mesi fa, proprio nel periodo iniziale di questa pandemia che ha colpito non soltanto l’Italia, uscendone indenni.

Michela Persico in giro per Torino: lady Rugani alle prese con la Fase Due

Non senza difficoltà, ma comunque riuscendo ad evitare conseguenze peggiori. Sopratutto in relazione alla gravidanza della Persico: “Ho paura in questa situazione”, diceva tempo fa senza mettere a repentaglio la tranquillità della coppia alle prese con qualcosa di nuovo. Nel frattempo, lady Rugani si è data alla cucina e, dopo aver deliziato i followers con le più diverse ricette, si prepara a tornare in strada per lunghe e corroboranti passeggiate che aiutano anche la gestazione.

Su Instagram, dunque, si mostra in tutto il suo splendore: mascherina ben salda, a coprire un viso raggiante, capelli al vento e cane al guinzaglio. “Fase Due iniziata – scrive – in giro per Torino”, dal 4 maggio, infatti, sono state allentate le restrizioni di circolazione sul territorio nazionale: si può uscire con un minimo in più di assiduità, purché si rispettino scrupolosamente le norme anti-contagio. Lady Rugani non tradisce le aspettative: sempre impeccabile, anche dal punto di vista del senso civico. Invita i followers a fare lo stesso, magari basterà vedere il post per convincersi che un atteggiamento migliore da adottare è possibile.

In fin dei conti, la Persico – così come il suo compagno – sono l’esempio migliore in una situazione come questa: i primi ad avercela fatta, superando il contagio, mantenendo sempre il giusto atteggiamento per evitare ricadute. Allora, forse, è anche lecito che i primi raggi di sole in questo maggio inedito se li godano loro. Michela, dal canto suo, ha già iniziato. I migliori tesori sono sotto i nostri occhi, lei certamente non fa eccezione.

Visualizza questo post su Instagram #Fase2 iniziata 🤞👍❤️ #Torino Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 4 Mag 2020 alle ore 11:02 PDT

