Michela Persico, fidanzata del calciatore della Juventus Daniele Rugani, positiva al coronavirus come il compagno, svela ai microfoni di TPI il modo in cui ha scoperto di aver contratto il Covid-19 spiegando di essere stata sottoposta al tampone a casa sua.

Tutto è iniziato quando Daniele Rugani, tornato a casa dopo un allenamento, ha cominciato a sentirsi poco bene avendo qualche linea di febbre. Con il consenso della società, Rugani è stato così sottoposto al tampone scoprendo di essere positivo al Covid-19.

Il calciatore della Juventus ha fatto il tampone “l campus, sempre alla Continassa, presso il J-Medical, eseguito dalla struttura sanitaria pubblica a cui si appoggia il club. Ventiquattro ore dopo è arrivato il risultato…”, spiega la Persico.

Il calciatore ha fatto il tampone l’8 marzo ricevendo i risultati il 9. Michela Persico, invece, ha fatto il tampone il 16 marzo.

“Sono venuti a farmelo a casa, il personale sanitario pubblico a cui si appoggia la Società perchè essendo risultato positivo Daniele, ed essendo a quel punto altamente probabile che fossi anche io positiva (era quasi impensabile che non lo fossi), non sono più uscita di casa e sono venuti a farmelo”, ha spiegato l’influencer.

La Persico, poi, spiega che la procedura per il tampone è uguale per tutti. “Conosco persone del mondo dello spettacolo, poi trovate positive, a cui il tampone è stato fatto quando ormai erano in una situazione grave”.

Oggi, sia Rugani che la fidanzata stanno meglio e sono in quarantena in due posti diversi. Michela, in particolare, essendo incinta, non prende farmaci. “Se mi sale la febbre devo prendere la tachipirina”, conclude