Questo è uno dei dolci più semplici al mondo, ma è anche un pieno di energia: la torta con carote e yogurt greco vi piacerà

La torta con carote e yogurt greco è la migliore soluzione quando cerchiamo un dolce leggero e anche poco calorico. Una ricetta semplicissima che possiamo preparare anche con i nostri bambini. Perché in fondo è una torta dedicata anche a loro, un modo per proporre le carote a grandi e piccoli sotto un’altra forma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Torta senza di Luisanna Messeri

Un mix che piace e che fa anche molto bene, per tutte le proprietà che hanno sia le carote sia lo yogurt greco. In più avremo un dolce leggero anche come calorie.

Non c’è il burro, non ci sono altri grassi aggiunti, per una torta soffice adatta alla prima colazione così come ad una merenda. In più la base, con farina di grano e farina di mais la renderà ancora più spugnosa, una dolce coccola.

Torta con carote e yogurt greco, ricetta facile

La torta con carote e yogurt può essere conservata sotto una campana di vetro da dolci fino ad un massimo di 5 giorni. E potete congelarla dopo la cottura. Un ultimo suggerimento: invece dello yogurt greco normale, utilizzate quello aromatizzato vaniglia

Ingredienti:

300 g di carote

100 g farina 00

100 g di farina di mais

100 g di yogurt greco

10 ml di latte

100 g di zucchero semolato

1 bustina di lievito

3 cucchiai di olio d’ oliva

zucchero a velo

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ecco tutti i trucchi per una torta ricca di morbidezza!

Preparazione:

Il primo passo è quello di pelare bene la carote e passarle sotto l’acqua corrente per eliminare impurità. Poi fatele bollire per 15 minuti in abbondante acqua calda.

Una volta pronte, scolatele e lasciatele raffreddare. Quindi frullatele con il latte per ottenere un composto cremoso.

In una ciotola versate il comporto di carote aggiungendo lo zucchero e lo yogurt greco, dando una prima mescolate. Poi unite anche le due farine, avendo cura di setacciarle, il lievito e l’olio di oliva che in pratica sostituisce il burro. Mescolate ancora con un cucchiaio di legno o una spatola. Poi versate in uno stampo da 20-22 cm di diametro.

Lasciate cuocere a 180° per 45 minuti facendo la classica prova dello stecchino per vedere se la torta è cotta. Quindi raffreddate e cospargete di zucchero a velo prima di servire.