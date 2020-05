Amici Speciali | Maria De Filippi ha chiamato di nuovo Anna Pettinelli, ma questa volta le ha assegnato un ruolo differente rispetto a quello dell’insegnante di canto

Maria De Filippi, nonostante non sia stata ancora fissata una data ufficiale di partenza, è pronta a partire con il suo nuovo Amici Speciali.

In questa nuova versione del talent show, che in un primo momento era stato annunciato come una versione All Stars, i concorrenti si esibiranno al fine di raccogliere un’importante somma di denaro da devolvere alla protezione civile al fine di fornire un aiuto concreto per contrastare l’emergenza del coronaivurs in Italia.

All’interno del cast, in precedenza sono stati annunciati tutti i concorrenti, ci sarà anche Anna Pettinelli che all’interno della scorsa edizione ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto.

Questa volta però il suo ruolo sarà completamente differente. Maria De Filippi ha chiamato Anna Pettinelli ad Amici Speciali, ma in veste di speaker radiofonica.

3 network radiofonici ad Amici Speciali: la svolta di Maria De Filippi

Novità importante per questa prima edizione di Amici Speciali è anche l’introduzione, come annunciato dall’account Instagram ufficiale della trasmissione, la presenza di ben 3 network radiofonici con 3 relative speaker.

La prima, come rivelato poco fa, è Anna Pettinelli per Rds, ma con lei ci saranno altre due conduttrici.

Chi accompagnerà l’ex concorrente di Temptation Island Vip, tra l’altro di recente Maria De Filippi ha spiegato il nuovo format del programma ai tempi del coronavirus, in questa nuova avventura?

Con lei ci saranno Daniela Cappelletti, in rappresentanza di RADIO ITALIA, e Federica Gentile, per RTL 102.5.

Tutto sembra essere pronto per questa prima edizione, che si preannuncia degna di nota, di Amici Speciali. Il talent, come anticipato più volte, ha lo scopo di aiutare la protezione civile in questo particolare momento storico.