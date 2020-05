Torta morbidissima

Oggi scopriremo come ottenere un dolce super soffice. Spesso ci capita di cimentarci nella preparazione di dolci, magari per arricchire le nostre colazioni, e delle quali finiamo per non essere mai completamente soddisfatte in quanto a morbidezza.

Riuscire a realizzare un bella torta fragrante e morbida non è così complicato. Esistono infatti delle accortezze delle quali poter fare tesoro per raggiungere il risultato sperato. Ecco tutti i trucchi per una torta ricca di morbidezza!

Le aspettative di un torta

Quando ci sentiamo propositive e sentiamo il desiderio di scovare una buona ricetta per un dolce che sia all’altezza delle nostre colazioni l’obiettivo è sicuramente quello di conferirgli morbidezza.

Scorrendo tra le ricette che ci appaiono sul web siamo liete di trovare sempre foto così invitanti, con fette di torte che pare si sciolgano in bocca. Ma quante volte siamo riuscite ad ottenere lo stesso risultato delle foto nella realtà?

Chiaro è che la nostra cucina non è certamente un set fotografico e che quello di cui ci importa di più è sicuramente il gusto. In realtà esistono moltissimi ingredienti, che non rientrano necessariamente nella categoria burro e grassi, che riescono a garantire il giusto grado di friabilità anche per qualche giorno.

Qualche trucco di morbidezza

Per la maggior parte delle preparazioni dolci viene senza dubbio utilizzato il burro. E se volessimo utilizzare un’aggiunta decisamente meno grassa? Se l’intento è quello di gustare le nostre torte tutte le mattine a colazione e non una tantum dovremmo optare certamente per un qualcosa di più salutare senza rinunciare alla fragranza.

Se il dolce ormai è andato, è uscito dal forno e al primo morso ci sembra duro, possiamo optare per la creazione di una crema da adagiare in superficie oppure, spaccare la fetta di torta al centro e inserirla all’interno. Possiamo preparare anche una crema pasticcera semplice e golosa (clicca qui per la ricetta).

Ma non finisce qui, se siamo ancora alla prese con l’impasto possiamo aggiungere dello yogurt al naturale, ottimo anche quello greco. Potete prepararlo anche in casa in maniera facile e genuina (clicca qui per la ricetta)

Un terzo della farina può essere sostituito da amido di mais, renderà la vostra torta sofficissima. Un’altra alternativa al burro è l’olio di semi di mais o di girasole, da aggiungere alla montata di zucchero e uova.