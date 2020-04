Vestirsi con un cuscino. È la sfida che impazza in questi giorni di quarantena sui social network e in particolare su Instagram. Lanciata da alcune influencer la Quarantinepillowchallenge ha già contagiato, oltre ad alcune colleghe, anche tante altre donne più o meno giovani.

Si chiama #quarantinepillowchallenge ed è la nuova moda che impazza su Instagram. Vestirsi con un solo cuscino legato da una cintura. È la sfida che alcune influencer hanno lanciato nel web in questi giorni di quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus.

Come funziona? Raccogliere la sfida è molto semplice. Basta avere a disposizione un cuscino, una cintura e una macchina fotografica o semplicemente il cellulare per scattare una foto. Una volta fatta postare l’immagine sul proprio profilo Instagram e inserire l’ hashtag #quarantinepillowchallenge. Ed il gioco è fatto.

A questi elementi è poi possibile aggiungere altri accessori a piacere per completare il look. Sono ammesse quindi scarpe con tacco alto, borsette, trucco e parrucco. Insomma tutto ciò che pensiate possa mettere in risalto la vostra immagine. La cosa importante sarà quella di essere vestite con il solo cuscino.

La quarantinepillowchallenge perché spopola nel web

Verrebbe da dire “le inventano tutte”. Ed ecco che per contrastare la noia da quarantena e una serie di giornate tutte uguali alcune influencer che fanno? Si inventano una sfida simpatica e a tema con il momento da lanciare su Instagram.

L’elemento centrale è il cuscino simbolo per antonomasia di questo periodo storico che ci impone di dover restare a casa. Compagno fidato di lunghe dormite ristoratrici, per i più fortunati che se lo possono permettere, il cuscino diventa protagonista indiscusso della nuova challenge.

E in tante sono state le influencer e donne dello spettacolo che hanno aderito alla challenge. Non solo le italiane come Giulia De Lellis, Elisabetta Gregoraci e Sabrina Ghio, ma anche tante straniere come ad esempio Halle Berry.

Ma la sfida è stata raccolta da migliaia di utenti Instagram: ragazze giovani, donne un po’ più grandi ma non solo. Anche alcuni uomini hanno postato una foto con l’hashtag #quarantinepillowchallenge, magari insieme ai propri figli per strappare una risata in questi duri momenti di clausura forzata dovuta al Covid19.

Tante anche le mamme con i bambini che hanno voluto partecipare alla sfida del momento, tra le più famose Beatrice Valli che ha postato su Instagram una foto insieme ai suoi bimbi.

C’è poi chi ha voluto personalizzare la foto inserendo elementi nuovi come Costanza Caracciolo che ha aderito alla sfida postando una foto con tanto di guanti di gomma e disinfettanti infilati nella cintura.

E per chi volesse cimentarsi nella sfida c’è ancora tempo per aderire. Armatevi allora del vostro cuscino migliore e il gioco è fatto.

di Cristina Biondi