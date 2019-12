Matrimonio | Organizzarlo in meno di 6 mesi? Ecco come fare

Come organizzare un matrimonio in meno di 6 mesi? Si può con i giusti consigli: dalle priorità alla scelta della location giusta. Tutto quello che devi sapere per un’organizzazione impeccabile!



Da fidanzati ufficiali al matrimonio in meno di 6 mesi? Niente paura, tutto si può fare, l’importante è iniziare bene, con le giuste priorità e le scelte più idonee a diminuire il poco tempo a vostra disposizione. La parola d’ordine è niente panico e solo divertimento e organizzazione. Iniziate prendendo in esame questi consigli molto pratici per organizzare le nozze in soli 6 mesi, dalla scelta della location, a quella dell’abito, passando per la prova trucco. E se pensate che il tempo è poco, tranquillizzatevi, scommettiamo che riuscirete ad essere perfette nel giorno più importante della vostra vita? Provate a seguire la nostra lista delle priorità per organizzare il matrimonio perfetto in meno di 6 mesi.

Potrebbe interessarti anche: Matrimonio | Le mete migliori dove sposarsi all’estero – VIDEO

Organizzare un Matrimonio in 6 mesi | Ecco come fare

Prima cosa da fare quando si hanno meno di 6 mesi al fatidico sì, è spuntare le priorità. Si sa, il tempo stringe e l’orologio scorre inesorabile verso la “fine”! Troppe cose da fare in così poco tempo? L’unico pensiero che vi accompagnerà sarà certamente uno: “Non ce la farò mai a fare tutto”. E così l’ansia vi assale e il panico è dietro l’angolo in attesa di esplodere. Alt! Un bel respiro, niente di tutto ciò capiterà, perché? Semplicemente perché seguirete queste semplici regole d’organizzazione. La parola d’ordine che dovrete seguire d’ora in poi sino al giorno del sì sarà: Ce la farò! Bando alle ciance iniziamo ad organizzare questo matrimonio in meno di 6 mesi!

1° Ufficializzare le promesse di matrimonio

La prima cosa che dovrete assolutamente fare è prendere subito un appuntamento presso il vostro comune di residenza per ufficializzare le promesse di matrimonio e avviare l’iter delle pubblicazioni. La promessa di matrimonio è quel momento in cui per la prima volta i due futuri sposi concretizzano la volontà di sposarsi, presentando al comune di residenza di uno dei futuri sposi una serie di documenti necessari. Non per forza devono essere presenti entrambi i membri della coppia, ma anche solo uno con delega del fidanzato/a; inoltre non si tratta di un contratto, infatti, essa non obbliga a contrarre matrimonio, ma è necessaria affinché avvengano le pubblicazioni.

Per prima cosa dovrete procurarvi la documentazione necessaria a procedere: documento di identità di entrambi, modulo di richiesta pubblicazione di entrambi, richiesta di pubblicazione del parroco/ministro di culto (nel caso di matrimonio religioso o concordatario), nulla osta al matrimonio (per cittadini stranieri), copia sentenza di divorzio (per la donna divorziata da meno di 300 giorni), marca da bollo per pubblicazioni (una per ogni comune di residenza), marca da bollo per legalizzazione (solo per cittadini stranieri), marca da bollo per richiesta di matrimonio in altro comune (solo se questo è il vostro caso). Dopo tutte queste carte, realizzare partecipazioni di matrimonio vi sembrerà un gioco da ragazzi!

2° L’appuntamento con il parroco

Questa è la seconda priorità da spuntare dalla vostra check list matrimoniale: contattare il parroco che dovrà sposarvi e, se sarà il vostro caso, domandategli se fosse possibile anticipare il vostro corso prematrimoniale. Se invece optate per la cerimonia civileMatrimonio civile, verificate la disponibilità della data da voi scelta nel comune della vostra città, tenete conto che è possibile sposarvi anche presso un altro comune. Per ciò che riguarda il corso prematrimoniale dovete sapere che solitamente ci sono delle date previste dal calendario parrocchiale ma, altre volte i parroci sono abbastanza flessibili nel mettersi a disposizione cercando soluzioni alternative, in caso di evidenti impedimenti personali o lavorativi. Quindi, quando vi recate dal parrocco fate presente i vostri tempi (minimi).

3° Cercate la Location per il ricevimento nuziale

Una volta che il conto alla rovescia è partito, una delle priorità è trovare la location ideale per il vostro Matrimonio. Dovete immediatamente assicurarvi un posto dove ospitare tutti i vostri invitati. Non sarà facile, quindi dovrete giocare d’astuzia. Dopo un po’ di tentativi presso i luoghi più famosi nelle vostre vicinanze, ampliate la ricerca verso altre città o regioni, magari facendovi aiutare da qualche vostra amica. Le possibilità di trovare una location disponibile nella data prescelta in questo modo aumenteranno, inoltre renderete sicuramente la vostra cerimonia diversa dalle altre. Certo, dovrete spendere qualcosa di più per trasporti e pernottamento, ma potrete risparmiare su altri fronti o selezionare solo le persone a voi più vicine. Optate, se potete, per un servizio che includa anche il catering, così da non dover duplicare la ricerca.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

4° Fedi, partecipazioni e bouquet

Per quanto riguarda le fedi nuziali, la domanda è: Come scegliere le fedi nuziali perfette? I passi da seguire sono pochi: potreste farvi consigliare una gioielleria fidata da un familiare o da un amico e ricordarvi di recarvi in loco con le idee ben chiare in testa.

Per le Partecipazioni di nozze, se il tempo a vostra disposizione è poco, optate per la spedizione online. Vi serviranno solo gli indirizzi di posta elettronica dei vostri ospiti e potrete farlo comodamente dal vostro pc.

Infine che dire del bouquet di fiori? Potreste delegare questa incombenza a una persona di fiducia che conosca i vostri gusti e vi stia aiutando nell’organizzazione delle nozze, come vostra madre o la vostra migliore amica.

Potrebbe interessarti anche: La serenata alla sposa, una tradizione d’amore: Come organizzarla

5° Il Fotografo

Sfatiamo il mito di associare all’idea del risparmio l’affidare le fotografe ad un amico o familiare. E’ una responsabilità enorme, che non gli permetterà di godersi i festeggiamenti, senza contare che i risultati potrebbero non essere soddisfacenti. Uno degli errori più comuni che commettono 9 spose su 10 è cedere alle lusinghe di un amico o conoscente appassionato di fotografia, che vi propone di incaricarsi personalmente del servizio. Declinate l’invito, e preferitevi un fotografo professionista per un’infinità di motivi, per esempio perché: Il servizio fotografico è fondamentale perché di tutta quella giornata è l’unica cosa che vi resterà, marito a parte. Quando chiamerete il fotografo, dovete sapere bene che tipo di servizio volete che vi faccia. Per chiarivi bene le idee, ecco alcuni stili che potrete chiedergli:

Fotografo tradizionale. Sa cogliere tutti i momenti salienti della tradizione , dall’arrivo degli sposi, fino alla fine del ricevimento quando vi accingerete a fare i saluti finali;

Sa cogliere tutti , dall’arrivo degli sposi, fino alla fine del ricevimento quando vi accingerete a fare i saluti finali; Fotografo reportage/documentarista. È l’artista dello scatto spontaneo : foto della preparazione degli sposi, foto degli invitati. Si diletta in qualche ritratto, ma non chiedendovi di mettervi in posa;

È l’artista dello : foto della preparazione degli sposi, foto degli invitati. Si diletta in qualche ritratto, ma non chiedendovi di mettervi in posa; Fotografo creativo. L’espressione, il gesto e il particolare vengono catturati dalla sua macchina da presa; il risultato è un album con foto inaspettate, di giochi di luce, di tecnica fotografica.

6° L’intrattenimento Musicale

Ora potrete pensare all’intrattenimento musicale. che soluzione vi risulta più congeniale tra un DJ per matrimoni, musicisti ed esperti di animazione? Per scegliere bene, dovete basarvi sul tema delle vostre nozze. Per esempio, se le vostre nozze saranno in stile classico, optate per i musicisti; mentre per un matrimonio rock, la scelta migliore cadrà su un DJ matrimoniale. Ma non dimenticate i più piccoli. Quindi per loro scegliete un’animazione ad hoc. In tal modo, i bimbi, saranno ben lieti di trascorrere alcune ore giocando, con i ringraziamenti dei genitori che, finalmente potranno godersi il vostro matrimonio in tutto relax.

Potrebbe interessarti anche: Conversare e avere rispetto: la regola d’oro del Matrimonio – VIDEO

Ora, tempo o no, dovete rilassarvi e concedervi un pò di meritato riposo. La scelta dell’abito da sposa è un momento particolare e atteso sin da quando avete deciso di sposarvi. Ora è arrivato, quindi, con le amiche al vostro fianco (se ne consigliano al massimo 2), iniziate a dedicarvi alla cosa più romantica dell’intera organizzazione.

Come prima cosa, se non avete la minima idea di come dovrebbe essere il vostro abito (anche se ne dubito fortemente), vi consiglio di iniziare cercando qualcosa che si confà allo stile del vostro matrimonio. Prima di recarvi in un Atelier, quindi, passate in rassegna tutti i modelli disponibili su Internet. Fate una cernita, in base allo stile della location dove si svolgeranno i festeggiamenti e poi, scegliete un atelier nella vostra zona.

Come seconda cosa, telefonate per prendere al più presto un appuntamento. Se l’atelier non vi attira più di tanto, l’alternativa è quella di chiedere ad una sarta esperta. In questo modo, avrà pienamente cura di voi, vi aiuterà nella scelta del modello e, cosa importante, vi farà risparmiare in tempo e denaro, che non è male! Ricordatevi che l’abito da sposa prevede sempre un paio di prove prima del ritiro in sartoria e, solitamente, le sposine, prese dall’ansia, perdono un paio di chili prima del grande giorno. Per questo motivo, scegliete un abito che vi stia a pennello, e comunque un pò strettino, perché il giorno delle nozze vi andrà perfetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Abito da sposa perfetto? Sceglilo in base alla forma del tuo corpo

8° La lista delle nozze

E’ giunta l’ora di pensare alla lista delle nozze. Questa va preparata in concomitanza con l’invio delle partecipazioni. La lista delle nozze per risparmiare tempo, potete comodamente farla su Internet. Infatti esistono diversi siti appositamente creati per la lista delle nozze. In questo modo, dovete solo procurarvi gli indirizzi mail dei vostri invitati. Se, invece l’idea della lista nozze non vi entusiasma, potete optare per aprire un conto corrente con il vostro IBAN, dove gli invitati potranno comodamente inviarvi i soldi per il viaggio di nozze. Quest’ultima opzione, negli ultimi anni, viene molto usata dagli sposi ed è utilissima per il Viaggio di Nozze!

9° L’estetista e il Parrucchiere

Per velocizzare i tempi, scegliete un’acconciatura easy, semplice che non richieda troppi stravolgimenti sino al giorno del matrimonio. Se avete pochissimo tempo a disposizione e ne siete capaci, optate per un look semplice da fare anche a casa da sole. In internet esistono molti video tutorial che vi spiegheranno come fare un’acconciatura in modo semplice. Stessa cosa vale per il make-up. Scegliete, se potete, un centro dove all’interno ci sia sia il parrucchiere che il make-up artist. In questo modo, risparmierete tempo prezioso e con un solo appuntamento vi occuperete di entrambe le cose, capelli e trucco.

10° Il trasporto degli sposi

E’ il momento di considerare i trasporti per gli sposi e gli spostamenti per gli invitati. In base al budget a vostra disposizione e il tempo a disposizione, una valida alternativa potrebbe essere quella di chiedere ad un vostro amico o un parente, di accompagnarvi all’altare con la macchina.

Potrebbe interessarti anche: Tendenze Temi Matrimonio 2020 | I migliori da scegliere

11° Controllo generale

E’ buona norma che una settimana prima del grande giorno, tutto sia in ordine e confermato: gli orari della cerimonia e la relativa location, il servizio di catering e l’intrattenimento musicale, il fotografo e le decorazioni, nei minimi dettagli: dai biglietti di ringraziamento alle decorazioni di sedie e tavoli, fino ai segnaposti ed alla disposizione del photocall.

La sposa dovrà confezionare un kit d’emergenza con tutto l’occorrente che le potrà servire il giorno delle nozze. I futuri sposini potranno iniziare a preparare la valigia qualora abbiano deciso di partire per il viaggio di nozze subito dopo la cerimonia. Durante questi ultimi giorni potrete regalarvi una giornata di relax in una Spa ed organizzare una cena con gli affetti più cari.

12° Relax la sera prima del matrimonio

La sera prima delle nozze la parola d’ordine per gli sposi (e la sposa in modo particolare) è Relax! Quindi, optate per una cena leggera e mantenete la pelle idratata bevendo molta acqua. Fate un bel bagno caldo rilassante e abbandonatevi al piacere di una lettura gradevole e leggera (se questo vi rilassa). In alternativa fate tutto ciò che più vi aggrada, ovviamente tenendo presente che è sconsigliato – per la sposa – bere a dismisura il giorno prima del matrimonio, non vogliamo vedere spose con i postumi di una sbronza sull’altare! Ma questo non esclude un buon bicchiere di vino rosso o bianco per distendere i nervi, magari in compagnia della vostra amica del cuore.