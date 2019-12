Uomini e Donne | Andrea Zelletta ha dato l’anello a Natalia Paragoni durante il giorno del suo compleanno ufficializzando la loro relazione nata durante il Trono Classico

Uomini e Donne ha dato modo ad Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di potersi conoscere e innamorare.

La coppia, nel corso di queste ore, è tornata a far parlare di sé a causa di un romanticissimo e importante gesto. Quale?

Andrea Zelletta ha regalato un anello a Natalia Paragoni, facendole una promessa impegnativa durante i festeggiamenti del suo compleanno.

Leggi anche:

Trono Classico | Caos in studio: Giulio Raselli fa infuriare il pubblico

Uomini e Donne: Andrea Zelletta regala l’anello a Natalia

La coppia formata a Uomini e Donne da Andrea e Natalia del Trono Classico ha portato la loro storia a un ulteriore step successivo. Quale?

Dopo l’importante gesto dopo la scelta da Maria De Filippi, l’ex tronista durante il compleanno della sua fidanzata le ha regalato un anello, ufficializzando il loro rapporto.

Andrea, infatti, ha regalato l’anello a Natalia Paragoni di Uomini e Donne durante la festa del suo compleanno.

L’ex tronista ha specificato, prima di darle il suo regalo, che la sua fidanzata spesso si lamenta di trovarlo poco romantico e poco incline a farle delle sorprese. Andrea Zelletta di Uomini e Donne ha approfittato del momento per stupire la giovane ex corteggiatrice, regalandole un anello in modo tale da poter ufficializzare la loro storia d’amore.

Andrea Zelletta ha fatto la proposta a Natalia Paragoni chiedendole di essere ufficialmente fidanzati. La festa di compleanno della giovane influencer si è trasformata, in maniera forse un po’ inconsapevole, anche in una feste di fidanzamento per la coppia.

Dopo di tutto, qualche tempo fa, l’ex protagonista del Trono Classico lo aveva già confidato di voler costruire una famiglia insieme alla sua Natalia e quale modo migliore per iniziare se non con questo?

La coppia, ovviamente, ha soltanto ufficializzato il proprio rapporto e non ha intenzione di sposarsi a breve, vista anche la giovane età di Natalia.

Ma il loro amore saprà sicuro aspettare qualche anno prima di veder celebrare le nozze di una delle coppie più amate del Trono Classico di Uomini e Donne.